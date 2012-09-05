Любой человек мечтает распоряжаться большими деньгами, ворочать миллионами. Но не все могут воплотить мечты в жизнь. Стали миллионерами только единицы. Но есть надежда. На сайте http://full-house24.ru/play/39-the-money-game.html размещен уникальный аппарат Деньги, который даст шанс стать миллионером. Вы будете на Уолл-стрит, ежедневно иметь дело с пачками и мешками денег. Вам скучно не будет. В автомате есть риск-игра и бесплатные вращения. Победу приносят две идентичные картинки, но перед загрузкой аппарата Деньги нужно выбрать игровые линии и ресурсы для ставок. Применив кнопку, настроите сумму кредита до 2. Число кредитных единиц 1-9 позволит установить bet one. Игровая линия предполагает лимитированную ставку, доходящую до 100 кредитов.

Какие символы в игре?

Если нажать bet max, происходит взлет до 900. Как и все аппараты с такой тематикой, слот, предлагающий бесплатную игру на ресурсе, имеет специальные символы. Диким выступает портрет миллионера, который меняет другие символы и увеличивает ценность комбинации в два раза. При этом, он предусматривает очень впечатляющие коэффициенты, которые доходят до 9000. В игре также присутствует картинка, неподвластная миллионеру, с изображением золотого бакса. Он является символом разброса, который предоставляет бесплатные вращения. Но не следует сразу надеяться на крупные выигрыши. Начните с малого. Для этого в автомате есть цифры и английские буквы. Так, девятка умножает ставку в 100 раз. Аналогичные множители дают J и Q. Если выпадает пачка денег, ставку умножайте на 100, а иногда на 400. В игре есть 10 центов, мешок с долларами, кошелек с деньгами.

Что предлагает разработчик?

Недавно компания Новоматик разработала аппарат Elven Princess с необыкновенными волшебными эльфами из мифов и преданий. О них слышали все, но в реальности никто не сталкивался. Слот позволит лично познакомиться со сказочными персонажами.

