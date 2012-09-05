Каждый барабан состоит из пяти дисков и восьми подбичников с бичами и вала.Крайние диски, и средний диск приварены к стальным ступицам. В ступицах крайних дисков выполнены шпоночные пазы. Клиновые шпонки и, входящие в пазы ступиц, плотно соединяют остов барабана с валом. Ступица среднего диска имеет отверстие, диаметр которого на больше диаметра вала, что не препятствует сборке остова с валом и в то же время создает Опору ему в средней части в пределах упругой деформации от натяжения приводного ремня.

Подбичники прикреплены к каждому диску четырьмя заклепками, а бичи к подбичникам—специальными болтами, имеющими коническую головку с ребром по профилю рифа бича. При установке бича ребро болта должно быть параллельно направлению соседних рифов; при таком положении болта затягивают гайку.

При изготовлении бичей отверстия для болтов выполняют по центру рифов. В подбичниках же отверстия сделаны овальными, что облегчает сборку. А для создания сплошной опоры под пружинными шайбами гаек помещают пластины толщиной.

Для увеличения активности работы бичей рифы располагают под определенным углом. Но если на барабане поставить бичи с одинаковым направлением рифов, при oбмoлoткe хлебной массы могут возникнуть большие осевые нагрузки на один из опорных подшипников вала. Поэтому для уравновешивания осевого давления на подшипники каждый барабан комплектуют бичами, имеющими как левое, так и правое направление рифов, и устанавливают их поочередно.