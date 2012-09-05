Через две недели после финиша итальянского ралли Mille Micjlia действующий чемпион России в абсолютном зачете Александр Лесником объявил о завершении своей гоночной карьеры.

Топ-менеджер международной группы компаний ИТЕРА, несмотря на свой далеко не юный возраст, пришел в автоспорт совсем недавно — в мае 2000- го, но с первых же гонок заявил о себе как о потенциальном претенденте на победу. В 2001 году «Леся», как называли Александра Михайловича и команде, завоевал «серебро», а год спустя, благодаря поддержке всех типажей ИТЕРЫ, «золото» в абсолютном зачете российского первенства.

Одновременно Лесников отличился и на гонках за рубежом, стаи призером этапов чемпионата Европы — в Швейцарии и Болгарии. В нынешнем году москвич стал дважды мастером спорта международного класса (ранее Александр заработал : это знание и велогонках). И вот теперь, в 43 года, «Леся» принял окончательное решение повесить шлем на гвоздь. «Я ухожу из с порта, — с казал чемпион России, — но остаюсь с командой. При любой возможности буду выбираться на гонки болеть за наших ребят».