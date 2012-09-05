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Мойка автомобиля – особенности правильной очистки машины
1 Апреля 2017
Теги: авто

Машину можно помыть самостоятельно. Многим кажется это несложным процессом. Нанести чистящие средства, распределить их по корпусу тряпкой и затем смыть водой из шланга или ведра. И вот машина уже чистая. На самом деле она все еще грязная, только грязь стала жидкой и равномерно распределилась по всему корпусу.

Стоит автомобилю подсохнуть после такой мойки, как он тут же потеряет былую привлекательность. По всему корпусу, а иногда даже и стеклам, появятся разводы грязи. В результате машину придется или перемывать, или ездить так.

Что же делать? Обратиться к профессионалам. Мойка в СВАО с использованием современного оборудования и специальных средств позволяет качественно очистить автомобиль, убрав с него все загрязнения.


Как происходит правильная мойка

Качественная мойка – сложный процесс. Обойтись без профессионального оборудования просто невозможно. Поэтому для нее требуется:

  • распылитель. Вода подается под давлением, аккуратно обрабатывая кузов. В результате с него смываются небольшие камни и застывшие твердые частицы грязи. При обычной мойке из ведра или шланга они способны отколоться и пройтись по корпусу, оставив заметные царапины;
  • специальные чистящие средства. Автомобильная химия профессионального уровня способна справиться с любой грязью. Она убирает ее с корпуса, так что он будет выглядеть также, как и в первый день после выезда из автосалона;
  • сушка или качественная микрофибра. После мойки, особенно в зимнее время, машина должна быть качественно высушена. Воду нужно убрать из всех возможных отверстий – бампера, лючка бензобака, уплотнителей и так далее. Если пропустить этот этап летом, то ничего страшного не произойдет. Максимум на кузове и стеклах останется несколько некрасивых разводов. Но в зимнее время вода, попавшая в узкое пространство, замерзнет и расширится на морозе. Результатом станут трещины и серьезные повреждения.

Обращаясь за профессиональной мойкой, не стесняйтесь попросить убрать остатки воды и разводы с машины. Это обязательная процедура. Мойщики должны привести в порядок ваш автомобиль.

Небольшая рекомендация для водителей, выбирающихся на бездорожье. Если после экстремальных поездок на машине скопился толстый слой грязи или снега в зимнее время, стоит предварительно убрать их самостоятельно. Так как на многих мойках чистка начинается сразу с распылителя, такая грязевая броня способна нанести повреждения кузову.  

 


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