Прошло 15 лет. Казалось, время остановилось: “Радость" нисколько не изменилась. Сам Карп потяжелел и обрюзг: жизнь, полная удовольствий, требовала жертв. Да и сами удовольствия потеряли для него прежнюю остроту, приелись и стали пресными. Чего-то все-таки в его жизни не хватало...

Он вдавил педаль газа в пол, а “Радость" требовала: “Давай еще! Мне холодно. Или ты уже стал совсем старым?" Карп что-то пробурчал себе под нос, но она не отставала: “Быстрее. Еще быстрее! Мотор совсем холодный, а колеса просто ледяные". На это он вообще ничего не ответил и молча подрулил к придорожному ресторанчику выпить кофе.

Он неторопливо вылез из машины и поплелся вдоль небольшого ряда автомобилей. Вдруг его сердце похолодело: он увидел такой прекрасный автомобиль, который не снился в самых сладких снах. По сравнению с ним "Его радость" казалась дряблой старухой. Это был настоящий суперкар - такой он когда- то мечтал создать.

Он стоял в оцепенении, пока к неизвестной машине не подошел владелец. Он вежливо поздоровался с Карпом, изображая полное равнодушие к его наряду. Автомобиль сжался, вытянулся в высоту, в нем появился проем, в который вошел владелец - так, как входят в дверь. Человек с комфортом разместился там, и машина снова распласталась по земле. Проем начал затягиваться. Но туг Карп бросился к хозяину машины:

- Стойте! Ради бога, подождите! Что это за машина?

- "Моя радость" - ответил владелец.

- Как? - помертвевшими губами прошептал Карп.

- Так назвал ее автор. Лет пятнадцать назад его друг обменял старинный супер-кар с таким именем. Потом этот друг куда-то исчез вместе с машиной. Никто не знает, куда. Говорят, свалился в море вместе с машиной.

- А как зовут этого дизайнера? - спросил Карп.

- Остап Кузьменко - ответил незнакомец.

- Но как же так? Ведь он был такой бездарностью... - скорее для себя, чем для незнакомца, пробормотал Карп.

- Что вы, это один из самых прославленных в мире профессионалов!

Карп подошел к двери той, которую когда-то обменял на “Радость", и позвонил. Она отворила дверь сразу же - как будто ждала его. Казалось, время было не властно над ней - она была все так же прекрасна.

- Где же твоя “Радость"? - спросила она, и по щеке у нее катилась слеза.

- Ты моя радость - ответил он и протянул ей руку. На ладони у него лежала целая упаковка "Стиморола".