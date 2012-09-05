Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События "Моя радость"




"Моя радость"
2 Февраля 2021
Теги: авто

Прошло 15 лет. Казалось, время остановилось: “Радость" нисколько не изменилась. Сам Карп потяжелел и обрюзг: жизнь, полная удовольствий, требовала жертв. Да и сами удовольствия потеряли для него прежнюю остроту, приелись и стали пресными. Чего-то все-таки в его жизни не хватало...

Он вдавил педаль газа в пол, а “Радость" требовала: “Давай еще! Мне холодно. Или ты уже стал совсем старым?" Карп что-то пробурчал себе под нос, но она не отставала: “Быстрее. Еще быстрее! Мотор совсем холодный, а колеса просто ледяные". На это он вообще ничего не ответил и молча подрулил к придорожному ресторанчику выпить кофе.

Он неторопливо вылез из машины и поплелся вдоль небольшого ряда автомобилей. Вдруг его сердце похолодело: он увидел такой прекрасный автомобиль, который не снился в самых сладких снах. По сравнению с ним "Его радость" казалась дряблой старухой. Это был настоящий суперкар - такой он когда- то мечтал создать.

Он стоял в оцепенении, пока к неизвестной машине не подошел владелец. Он вежливо поздоровался с Карпом, изображая полное равнодушие к его наряду. Автомобиль сжался, вытянулся в высоту, в нем появился проем, в который вошел владелец - так, как входят в дверь. Человек с комфортом разместился там, и машина снова распласталась по земле. Проем начал затягиваться. Но туг Карп бросился к хозяину машины:

- Стойте! Ради бога, подождите! Что это за машина?

- "Моя радость" - ответил владелец.

- Как? - помертвевшими губами прошептал Карп.

- Так назвал ее автор. Лет пятнадцать назад его друг обменял старинный супер-кар с таким именем. Потом этот друг куда-то исчез вместе с машиной. Никто не знает, куда. Говорят, свалился в море вместе с машиной.

- А как зовут этого дизайнера? - спросил Карп.

- Остап Кузьменко - ответил незнакомец.

- Но как же так? Ведь он был такой бездарностью... - скорее для себя, чем для незнакомца, пробормотал Карп.

- Что вы, это один из самых прославленных в мире профессионалов!

Карп подошел к двери той, которую когда-то обменял на “Радость", и позвонил. Она отворила дверь сразу же - как будто ждала его. Казалось, время было не властно над ней - она была все так же прекрасна.

- Где же твоя “Радость"? - спросила она, и по щеке у нее катилась слеза.

- Ты моя радость - ответил он и протянул ей руку. На ладони у него лежала целая упаковка "Стиморола".

 

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Первая тренировка... - . (+27)
Renault Logan Stepway - . (+34)
Торопись не торопясь... - . (+117)
По "Газелям!" - . (+185)
А что же там, на западе?... - . (+166)
Как выбрать хороший компрессор... - . (+177)
Великая сила - традиция... - . (+144)
Внедорожник Volkswagen Touareg... - . (+138)
Харьковская служба СВ... - . (+157)
На радиоволнах - . (+88)
Автомобильные шины марки Nokia... - . (+90)
Грандиозные планы... - . (+92)
Заказать эвакуатор в Киеве... - . (+119)
Продавать или умирать... - . (+108)
Шины БКТ - . (+101)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке