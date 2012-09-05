Если вы являетесь инд. предпринимателем и желаете иметь собственный расчетный счет, лучше условий, чем у Модульбанка просто не найдете. Такой счет позволит работать с клиентурой без использования наличных средств. В случае отсутствия подобного счета ИП имеет право работы с наличными, придерживаясь при этом стотысячного лимита по каждому из договоров. Что же касается расчетного банковского счета, здесь никакие ограничения не действуют. ИП получает право оформлять договоры на любые суммы. А получить сумму можно вне зависимости от своего местонахождения.

Открытие расчетного счета сегодня возможно в разных банковских учреждениях, обслуживающих ИП. Однако прежде чем сделать это, необходимо внимательно ознакомиться с тарифами и качеством обслуживания каждого из них. Именно такие нюансы решают, насколько удобным будет для вас управление собственными деньгами, а также насколько выгодно иметь подобный счет в выбранной вами банковской организации. Вся указанная выше информация приводится на официальных веб-ресурсах банковских учреждений. Ознакомившись с конкретными тарифами и условиями, вы сможете принять более взвешенное и приемлемое для вас решение.

Модульбанк является единственным отечественным банком, работающим исключительно с инд. предпринимателями и юрлицами. Наше постоянное общение с предпринимателями позволяет нам узнать их приоритеты и добавить в пакет необходимые сервисы. Поэтому мы регулярно запускаем для своей клиентуры новые продукты, в том числе онлайн-кассы, интернет-эквайринг, зарплатные проекты или же бесплатную бухгалтерию. Узнать подробнее здесь о подобных проектах сможет любой желающий. Кроме этого Модульбанк предлагает все свои продукты или же сервисы через интернет. Единственная встреча клиента ожидает с сотрудником Модульбанка только для подписания договора.

Когда договор будет оформлен и подписан, управление деньгами и подключение услуги выполняется через глобальную сеть. С официального веб-ресурса банка можно воспользоваться личным кабинетом, а для владельцев смартфонов работает специальное приложение. Сама процедура открытия счета в Модульбанке требует не более пяти минут. Что же касается стоимости услуги, она полностью зависима от тарифа. А при установлении тарифа учитывается ежемесячный оборот бизнеса. Для открытия такого счета в нашей банковской организации достаточно оставить заявку, после чего вам моментально будут высланы реквизиты счета. Затем подписывается официальный договор и вы становитесь владельцем счета. Он позволит вам отправлять суммы, оплачивать налоги или же подключать разнообразные услуги. В случае возникновения ЧП можно воспользоваться круглосуточной поддержкой соответствующей службы Модульбанка.

