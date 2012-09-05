Современная мода – это разнообразие вещей, заключающееся в различных фасонах, цветах, а также элементах декора. Сегодня существует такое количество стилей в одежде, что любой человек сможет найти для себя оптимальный вариант, проявить себя, показать свою индивидуальность, а также просто одеться так, чтобы привлечь внимание окружающих. Стоит понимать, что выбрать свой стиль в одежде http://fashion-and-style.ru/kak-vyibrat-svoy-stil-odezhdyi/ бывает непросто, в связи с их большим количеством. Наиболее популярными стилями сегодня можно считать:

Уличный стиль. Он зародился несколько десятилетий назад с появлением на улицах крупных городов странно одетых молодых людей, наряды которых не поддавались стандартам существующей моды. Особенностью этого стилевого направления является предпочтения удобства, ярких цветов, также необычных сочетание. В нём особенно часто используются джинсы, разнообразные юбки, необычные кофты, вещи больших размера, а также кеды, кроссовки http://fashion-and-style.ru/modnyie-krossovki-2017-goda/, массивные туфли и многое другое.

Стиль кэжуал. Это стилевое направления для городских людей. Такие наряды – это подходящие вещи для самых разных мероприятий: посещение офиса, театра, встреча с друзьями, поход на концерт любимой группы и многое другое. Важным отличием от уличного стиля является предпочтение более сдержанных цветов, хотя яркие оттенки также могут присутствовать в любом образе.

Бельевой стиль. Вы замечали, что все чаще можно встретить девушек в Тонких шелковых майках с кружевом, в лёгких платьях с таким же декоративным элементом? Эта одежда выполнена именно в бельевом стиле. При этом такие лёгкие изделия гармонично сочетаются с кофтами крупной вязки, массивной обувью, водолазками и прочими вещами. Обычные изделия бельевого стиля выполнены в нейтральных цветах – чёрный и белый, серый, бежевый и нежно-розовый и так далее.

Хаки. Этот стиль подразумевает использование одежды, выполненной в цвете хаки. Это могут быть юбки и брюки, куртки и майки, кофты и многое другое. Также часто используются массивные ботинки и туфли. Такой стиль в женской одежде делает образ одновременно и брутальным, и невероятно женственным.

Крайне важно найти собственный стиль, который будет подчёркивать ваши индивидуальные особенности, как в характере, так и во внешнем виде. При этом важно помнить, что любой из стилей требует обязательного применения аксессуаров – невозможно создать ни одного действительно яркого и стильного наряда без использования таких деталей.



