Модные женские футболки. Есть ли новые тренды?

Одной из основных вещей в вашем гардеробе является футболка .Ее мы носим в любое время года ,комбинируем с различными низами и верхами, одеваем на праздник и в будние дни ,на работу и прогулки. Но какой бы она не была универсальной вещью все равно время вносит свои коррективы и тренды задают всему новое дыхание.

Чтобы выглядеть всегда стильно и актуально нужно всегда быть информационно в теме и тренировать свою насмотренность . Разберем сейчас на что нужно обратить внимание при выборе футболок.

Первое –это подкатанные рукава, даже если они коротки. Это придает руке утонченности и выглядит более стильно. Но нужно обратить внимание на ткань изделия. Если ткань сильно мнется, то лучше воздержаться от подкатывания, иначе, когда Вы раскатаете рукав, изделие будет выглядеть не презентабельно и Вы попросту не захотите его одевать.

Второе-это оверсайз .Он придает стройности ,вытягивает силуэт ,не сковывает движения и руки тают более изящными. Конечно однотонные футболки и чоловічі сорочки будут всегда в моде и это не обсуждается .но сейчас очень стильно выглядят женские футболки с нежным кружевом .неброским и аккуратным .Такой декор делает обычную футболку более нарядной и праздничной, приближаяя немного ее к блузке.

Так же очень актуально сейчас украинская вышивка. Что бы и в повседневной жизни можно было выразить свою патриотичность, поддержать себя и солдат которые бояться за наш мир.

Анималистичные принты и различные изображения животного мира не уступают трендам .Они так же остаются в моде. Правда сейчас девушки отдают предпочтение более милым изображениям, а не агрессивным. Тренд идет больше по Европе, а также некоторым странам Северной Америке.

Комбинировать футболки можно с чем угодно ,джинсами, брюками, юбками или шортами .Обычно ее заправляют во внутрь. Если же футболка оверсайз то лучше заправлять только спереди ,или же полностью оставить так . Если же хотите создать более праздничный образ , то футболку можно одеть с пышной фатиновой юбкой.

Так же можно сочетать футболку с более грубыми трендовыми вещами например кожаной курткой .джинсовкой ,рубашкой мужского кроя ,а так же с грубыми ботинками или кроссовками . И вот когда научитесь соеденять вещи в своем гардеробе ,то проблема «нечего одеть » исчезнет навсегда, а вы будете чувствовать всегда себя стильно красиво и уверенно.



