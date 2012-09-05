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Правильный выбор одежды

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С началом лета близится самый трепетный день для каждого выпускника – выпускной. Для девушек наступает период не только ознакомления с новыми тенденциями, но и бесконечных примерок платьев. Ведь так хочется выглядеть сногсшибательно в этот особенный вечер. Но мужчины также не отстают от девушек. Они тоже листают журналы в поисках того самого костюма, который не только станет для них удобным, но и поможет следовать модным тенденциям.





Какой костюм выбрать на выпускной мужчинам

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