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Модернизация колесных погрузчиков серии Case G
24 Декабря 2022

Компания Case обновила модельный ряд фронтальных погрузчиков серии G, оснастив их полностью интегрированной системой полезной нагрузки, а также другими усовершенствованиями. Система полезной нагрузки обеспечивает вес ковша, количество проходов, накопленный/пробегающий вес, а также данные по отслеживанию заданий. Операторы могут отслеживать общую нагрузку и общий объем перемещенного материала за определенный период времени, а также отслеживать историю по клиентам, грузовикам или материалам.

погрузчик Кейс

"Бортовая система грузоподъемности повышает эффективность циклов погрузки и уменьшает количество ситуаций, когда операторам приходится дозаправлять грузовики, пока они стоят на весах, что является потерей времени и работы для погрузчика", - сказал менеджер по продукции Эндрю Даргац в подготовленном заявлении. "Это уменьшает количество случаев, когда погрузчики вынуждены сбрасывать материал из-за избыточного веса, или когда они едут на стройплощадку недогруженными, потому что оператору не хватило веса каждого ковша. Она также позволяет оценить работу погрузчика и оценить эффективность работы оператора, а также получить информацию о цикле, которая может помочь в принятии будущих решений о размерах ковша и машины для конкретного применения".

Система полезной нагрузки Case напрямую взаимодействует с телематической платформой SiteWatch, которая входит в стандартную комплектацию в течение трех лет в рамках программы Case ProCare. Она имеет совершенно новую приборную панель, более интуитивно понятную навигацию и новые обзорные разделы, которые выделяют важную информацию, не требуя от пользователя поиска данных.

Совершенно новый сенсорный дисплей обеспечивает сходство с планшетом для доступа ко всем важным настройкам и рабочим данным колесных погрузчиков Case серии G. Совершенно новые регулируемые электрогидравлические органы управления позволяют оператору самостоятельно настраивать скорость подъема (стрелы) и наклона (ковша) в соответствии с предпочтениями оператора и условиями погрузки. Каждая функция может быть независимо настроена на плавный, умеренный или агрессивный режим на мониторе.

Новая электрогидравлическая функция параллельного подъема для всех конфигураций стрелы колесного погрузчика помогает удерживать материал и плавно осуществлять погрузку, автоматически поддерживая угол и положение ковша или вил. Режим мощности теперь включает в себя два режима: Smart и Max. Режим Max выбирается, когда оператор хочет работать на полном газу, а новый режим Smart Mode обеспечивает высокую производительность и улучшенные рабочие характеристики благодаря улучшенной связи между двигателем и трансмиссией.

Фронтальный погрузчик Case серии G оснащен тремя новыми кнопками с цветовой кодировкой на правом подлокотнике, которые позволяют оператору быстрее и с минимальными перемещениями взаимодействовать с запрограммированными настройками машины или функциями для дальнейшего упрощения работы. Эти настройки определяются оператором и могут включать критически важные функции/дисплеи, такие как абсолютно новый экран полезной нагрузки, камера заднего вида, блокировка или отключение дифференциала и включение стробоскопа.

Совершенно новая система контроля давления в шинах (TPMS) оснащена отдельными датчиками, которые крепятся к штоку клапана каждой шины, а также модулем приемника, который передает давление в каждой шине на дисплей и предупреждает оператора, когда давление в шинах выходит за пределы установленного диапазона.

Новый модуль SiteConnect вместе с новым приложением SiteManager сопрягает телефон или устройство с машиной для дистанционного анализа. Сертифицированные технические специалисты Case диагностируют состояние каждой подключенной машины с помощью различных показаний параметров и кодов неисправностей. Техник принимает решение о том, можно ли решить проблему удаленно или требуется поездка к машине. Это расширенное подключение также позволяет владельцу машины по своему усмотрению обмениваться информацией о машине в режиме реального времени с дилером и центром Case Uptime Center в Расине, штат Висконсин.

"Мы очень верим в идею совместного управления парком машин, и возможность более эффективного обмена данными повысит способность каждого дилера и нашей команды в Uptime Center проактивно выявлять потенциальные проблемы с машиной, которые могут потребовать внимания, и планировать соответствующие последующие действия с машиной в удобное для владельца время или до того, как проблема станет более серьезной", - сказал Даргац.


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