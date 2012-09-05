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Модельный ряд КИА
23 Июня 2021
Теги: авто

На протяжении последних семи лет на отечественном рынке модельный ряд КИА является наиболее продаваемым среди всех иномарок. Последние 3 года подряд продается более 200000 автомобилей данного бренда. Такая популярность обусловлена рядом технических и дизайнерских характеристик модельного ряда данного автомобильного бренда. Совсем недавно кроссвэн Carnival стал победителем категории лучший минивэн, представленный на российском автомобильном рынке. Создатели данной модификации использовали инновационную концепцию "кроссвэна", которая объединяет плюсы минивэнов, авто бизнес-класса и кроссоверов. Облик модели совместил характерные качества предыдущих поколений моделей данного бренда с дизайном внедорожников и кроссоверов южнокорейской марки.

Не менее интересным является кроссовер Sorento четвертого поколения. Это важнейшая модель обновленной линейки кроссоверов и внедорожников КИА. Создатели модели использовали инновационный дизайн и комплектацию. Поэтому в апреле текущего года Соренто продемонстрировал рекордный уровень реализации на отечественном рынке и был признан "Лучшим средним внедорожником России". Следует также отметить автомобиль бизнес-класса КИА К5, являющимся достойным продолжателем славных традиций модели-предшественницы Оптима, дважды побеждающим на конкурсе. На российском автомобильном рынке автомобиль появился в конце прошедшего года.

Следует также отметить КИА Seltos, относящийся к классу "Компактнызх внедорожников. Данная модификация авто стала настоящей сенсацией в разных странах. По прошлогодним показателям модель заняла второе место по продажам. Это компактный внедорожник, отличающийся изысканным и утонченным дизайнерским исполнением. Динамичный КИА Селтос выделяется также высочайшим уровнем безопасности. На отечественном рынке модель представлена в разной комплектации. Выбрать оснащение покупатели смогут в соответствии со своими потребностями.

Уже более шести лет хэтчбек Picanto занимает лидирующие позиции в сегменте "Городских автомобилей". Популярностью модель пользуется не только в России, но и за рубежом. Компактные размеры, оригинальное дизайнерское исполнение и уникальные технические характеристики вызывает к модели повышенный интерес. Недавно хэтчбек был обновлен, обретя стильный дизайн, комфортабельность и высокий уровень безопасности. Российские автолюбители давно оценили все преимущества автомобилей КИА, охотно приобретая разные модификации данного бренда. Следует отметить и ценовую доступность модельного ряда этой марки. Приобретая любую из вышеописанных модификаций авто КИА у официального дилера, вы сможете сэкономить немалые средства. Вдобавок вам будет предоставлена гарантийная документация, позволяющая выполнить сервисное обслуживание у авторизованных продавцов.

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