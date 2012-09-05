Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Модельный ряд автомобилей




Модельный ряд автомобилей
26 Июля 2018
Теги: авто

Самой доступной иномаркой продолжает оставаться малыш Лео. Автомобиль снабжен почти "мотоциклетным" мотором; три цилиндра, 0,8 л рабочего объема, 41 л. с. Этого вполне хватает для легкого, весом всего 650 кг, автомобильчика. Весьма пронырливого, благодаря малым габаритам. В простом исполнении Лео стоит около 4000 долл. Есть комплектация ЭЬХ за 4500 долл., подразумевающая 5-ступенчатую коробку передач, кондиционер, "дворник" и обогрев заднего стекла. За год самый простой Лео подешевел примерно на 2500. долл.

Вторым по доступности идет микроавтобус-карлик Damas из Узбекистана с таким же, как у Tico, 3-цилиндровым двигателем. Занимая минимум места на дороге, заднеприводный Damas способен с достаточным комфортом перевозить шестерых взрослых людей. Или, как приличный пикап, - несколько центнеров груза. Damas стоит примерно 4500 долл (год назад за него просили свыше 8000 долл.). Хотите взять авто на прокат? В компании 7карс вы сможете подобрать идеальный вариант для себя на выгодных условиях.

Daewoo Nexia узбекского происхождения стоит чуть меньше 8000 долл., а машины из Ростова-на-Дону примерно на 2000 долл, дороже. Отличаются они лишь мощностью моторов, которая у "узбеков" - 72 л. с., а у "ростовчан - 82 л. с. В остальном автомобили практически одинаковы. Есть кондиционер, гидроусилитель руля, полный электропакет и противотуманные фонари.

В 1999 году на рынке появятся автомобили Донинвест под названием Ассоль (ростовская копия Daewoo Lanos). Когда наладится серийное производство новинки, можно предположить, что цена Ассоль составит менее 10000 долл.

Юа Avella стоит ровно 10000 долл. Любая дополнительная мелочь выводит модель в следующую ценовую группу. Впрочем, за указанную сумму предлагается прекрасно укомплектованный автомобиль, разве что без литых дисков и кожаного салона. Версии попроще, без кондиционера и электропакета, могут стоить в районе 9000 долл. Avella снабжается полуторалитровым мотором мощностью 92 л. с. Год назад продавался недорогой хэтчбек Kia Pride, но теперь он снят с производства и уже не продается.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Сборка сварного соединения... - . (+24)
Автомобильные компании... - . (+27)
Сборка шлицевого соединения... - . (+31)
Запчасти на Skoda - как купить... - . (+37)
Входной контроль материалов и ... - . (+35)
АвтоТочки Москвы... - . (+58)
Сборка передачи червячной... - . (+50)
Измерение наружного размера ин... - . (+56)
Sinkai-Motors - . (+79)
Продавцы автомобилей... - . (+123)
Хладнокровная бабуся... - . (+52)
А к ботиночкам я шильце приспо... - . (+78)
Покурил - . (+48)
Автослучаи - . (+48)
Как правильно выбрать шины для... - . (+99)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке