Самой доступной иномаркой продолжает оставаться малыш Лео. Автомобиль снабжен почти "мотоциклетным" мотором; три цилиндра, 0,8 л рабочего объема, 41 л. с. Этого вполне хватает для легкого, весом всего 650 кг, автомобильчика. Весьма пронырливого, благодаря малым габаритам. В простом исполнении Лео стоит около 4000 долл. Есть комплектация ЭЬХ за 4500 долл., подразумевающая 5-ступенчатую коробку передач, кондиционер, "дворник" и обогрев заднего стекла. За год самый простой Лео подешевел примерно на 2500. долл.

Вторым по доступности идет микроавтобус-карлик Damas из Узбекистана с таким же, как у Tico, 3-цилиндровым двигателем. Занимая минимум места на дороге, заднеприводный Damas способен с достаточным комфортом перевозить шестерых взрослых людей. Или, как приличный пикап, - несколько центнеров груза. Damas стоит примерно 4500 долл (год назад за него просили свыше 8000 долл.). Хотите взять авто на прокат? В компании 7карс вы сможете подобрать идеальный вариант для себя на выгодных условиях.

Daewoo Nexia узбекского происхождения стоит чуть меньше 8000 долл., а машины из Ростова-на-Дону примерно на 2000 долл, дороже. Отличаются они лишь мощностью моторов, которая у "узбеков" - 72 л. с., а у "ростовчан - 82 л. с. В остальном автомобили практически одинаковы. Есть кондиционер, гидроусилитель руля, полный электропакет и противотуманные фонари.

В 1999 году на рынке появятся автомобили Донинвест под названием Ассоль (ростовская копия Daewoo Lanos). Когда наладится серийное производство новинки, можно предположить, что цена Ассоль составит менее 10000 долл.

Юа Avella стоит ровно 10000 долл. Любая дополнительная мелочь выводит модель в следующую ценовую группу. Впрочем, за указанную сумму предлагается прекрасно укомплектованный автомобиль, разве что без литых дисков и кожаного салона. Версии попроще, без кондиционера и электропакета, могут стоить в районе 9000 долл. Avella снабжается полуторалитровым мотором мощностью 92 л. с. Год назад продавался недорогой хэтчбек Kia Pride, но теперь он снят с производства и уже не продается.