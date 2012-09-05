Группа "Volkswagen" представлена двумя марками - испанской Seat и чешской Skoda.

В 1999 году Seat Ibiza 1.0 можно купить в Москве за 9950 долл. Разумеется, в наипростейшей комплектации: иммобилайзер, тонированные стекла и радиоподготовка. Ibiza - это простой семейный автомобиль с достойными ходовыми качествами и темпераментом, который обеспечивает 50-сильный четырехцилиндровый мотор.

Чешская Felicia остается одной из популярнейших моделей иностранного производства. И она постепенно дешевеет: Felicia 1.3 с карбюраторным мотором сейчас стоит около 9600 долл., либо 8800 долл. Первая цена указана для универсала, а вторая - для пятидверного хэтчбека.

В 1998 - 1999 годах наметилась четкая тенденция к снижению цен практически на все малолитражки. Но иногда происходит наоборот. Например, сектор "до 10000 долл." покинула Peugeot 106. Полтора года назад, когда модель была внове для наших автомобилистов, она стоила меньше десяти тысяч, однако затем подорожала до 10500 долл. Конечно, в нашем обзоре можно лишь обозначить какие-то контуры автомобиля. Каждый автомобиль имеет свои конструктивные и эксплуатационные особенности, свои привлекательные стороны, свои слабости и недостатки. Потенциальный покупатель должен их знать.