Модель Eighty-Eight ("88”) соответствует Buick-LeSabreи Pontiac- Bonneville. Как и все модели Oldsmobile она имеет поперечно расположенный двигатель и передний привод. Самая мощная версия мотора V6 рабочим объемом 3.8 л оборудована объемным нагнетателем. Шасси роскошного седана Ninety- Eight (“98”) такое же, как у Oldsmobile-88. Кузов - увеличенных размеров. Применяются двигатели V6.

Aurora

Модель Aurora заметно выделяется на фоне всех остальных автомобилей Oldsmobile: прогрессивный дизайн кузова. V-образ- ный 8-цилиндровый двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр, 4-ступенчатая автоматическая коробка передач нового поколения.

Intrigue

Новый “люксовый” седан отделения Oldsmobile с двигателем V6 рабочим объемом 3.4 л поступит в продажу в начале 1997 года. Перед конструкторами стояла цель создать автомобиль, соответствующий новейшим достижениям технологии, нормам безопасности и художественного оформления, привлекающий широкий круг покупателей. О том, как справились специалисты Oldsmobile с этой задачей будет известно уже в ближайшее время.

Silhouette

Универсал повышенной вместимости Oldsmobile-Silhouetteнового поколения соответствует Chevrolet-Ventureи Pontiac-TransSport. Кузов - из стальных листов.

Bravada

Автомобиль повышенной проходимости Bravada создан на базе Chevrolet-Blazer. Имеет богатую комплектацию и постоянный привод на все колеса. Единственный двигатель, устанавливаемый на эту модель, - V6 Chevrolet рабочим объемом 4,3 л. Это дочернее предприятие американского концерна General Motors по объему продаж занимает второе место в Германии за Volkswagen. В Швейцарии и странах Бенилюкса Opel является лидером автомобильного рынка. Легковые машины фирмы оптимально сочетают цену и мощность, они славятся низким расходом топлива и невысокими затратами на техническое обслуживание. В 1996 году Opel продемонстрировала две новинки - универсал повышенной вместимости Sintra и грузопассажирский автомобиль Vectra.