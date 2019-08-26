Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Модели от Oldsmobile




Модели от Oldsmobile
8 Октября 2019
Теги: авто

Модель Eighty-Eight ("88”) соответствует Buick-LeSabreи Pontiac- Bonneville. Как и все модели Oldsmobile она имеет поперечно расположенный двигатель и передний привод. Самая мощная версия мотора V6 рабочим объемом 3.8 л оборудована объемным нагнетателем. Шасси роскошного седана Ninety- Eight (“98”) такое же, как у Oldsmobile-88. Кузов - увеличенных размеров. Применяются двигатели V6.

Aurora

Модель Aurora заметно выделяется на фоне всех остальных автомобилей Oldsmobile: прогрессивный дизайн кузова. V-образ- ный 8-цилиндровый двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр, 4-ступенчатая автоматическая коробка передач нового поколения.

Intrigue

Новый “люксовый” седан отделения Oldsmobile с двигателем V6 рабочим объемом 3.4 л поступит в продажу в начале 1997 года. Перед конструкторами стояла цель создать автомобиль, соответствующий новейшим достижениям технологии, нормам безопасности и художественного оформления, привлекающий широкий круг покупателей. О том, как справились специалисты Oldsmobile с этой задачей будет известно уже в ближайшее время.

Silhouette

Универсал повышенной вместимости Oldsmobile-Silhouetteнового поколения соответствует Chevrolet-Ventureи Pontiac-TransSport. Кузов - из стальных листов.

Bravada

Автомобиль повышенной проходимости Bravada создан на базе Chevrolet-Blazer. Имеет богатую комплектацию и постоянный привод на все колеса. Единственный двигатель, устанавливаемый на эту модель, - V6 Chevrolet рабочим объемом 4,3 л. Это дочернее предприятие американского концерна General Motors по объему продаж занимает второе место в Германии за Volkswagen. В Швейцарии и странах Бенилюкса Opel является лидером автомобильного рынка. Легковые машины фирмы оптимально сочетают цену и мощность, они славятся низким расходом топлива и невысокими затратами на техническое обслуживание. В 1996 году Opel продемонстрировала две новинки - универсал повышенной вместимости Sintra и грузопассажирский автомобиль Vectra.

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Peugeot Индия - . (+38)
Nissan ЮАР - . (+46)
Asia Motors Южная Корея... - . (+49)
Автомобильные чехлы Автопилот... - . (+60)
Reliant Великобритания... - . (+75)
Картридж турбины: замена и рем... - . (+85)
ГАЗ-3102 - . (+120)
Steinmetz Германия - тюнинг Op... - . (+107)
Интернет-магазин Инфошина... - . (+140)
Strosek Auto Design Германия... - . (+91)
Как выбрать лучший Интернет-ма... - . (+310)
Pontus Racing Германия - . (+116)
Lynx Великобритания... - . (+120)
Отличия 4-х ступенчатой КПП от... - . (+118)
Lorinser Германия - . (+106)
Популярное на форуме
Иркутск (путеводитель)... - Вчера
Путеводитель по Улан-Батору и ... - Позавчера
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - Позавчера
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 3 дня назад
Самуи (Путеводитель)... - 4 дня назад
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 6 дней назад
Автошоу в Киеве 2012... - 9 дней назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 12:19, 19 Сентября 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 20:44, 1 Сентября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке