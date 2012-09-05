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Модель ГАЗ-3102
10 Августа 2024
Теги: авто

Модель ГАЗ-3102 послужила базой для создания автомобиля с кузовом «лимузин». Для этого колесную базу увеличили, а в кузов врезали промежуточную вставку.

Высокий комфорт пассажирам, располагающимся на заднем сиденье, представляет кузов пятидверного полноприводного автомобиля ВАЗ-2131 с колесной базой, увеличенной на 0,5 м. На его шасси создан электромобиль ВАЗ-21317 с передними ведущими колесами. Электрическая батарея приводит в движение самую компактную машину Волжского автозавода ВАЗ- 11117. Четырехместный электромобиль оснащен тиристорной системой управления и устройством рекуперативного торможения.

В начале 1998 года начнется мелкосерийное изготовление первого в истории АвтоВАЗа семиместного минивэна ВАЗ-2120 “Надежда", разработанного на платформе ВАЗ-2131. Цельнометаллический несущий кузов, четыре боковых двери, одна из которых сдвижная, Место водителя отделяется от остального салона стеклянной подъемной перегородкой, приводимой в движение электроприводом, такие же механизмы опускают оконные стекла. Для пассажиров находящихся на заднем сиденье созданы максимально комфортные условия. Улучшенная обивка интерьера, кожаное сиденье, ореховое дерево, кондиционер, аудиосистема, улучшенное освещение, отсеки для мелких вещей, откидные столики стали непременными атрибутами лимузина ГАЗ-3102. Ходовая часть серьезных изменений не претерпела.

В 1997 году на базе ГАЗ-3110 будет освоен выпуск автомобиля ГАЗ-310221 с кузовом “универсал". Машина может снабжаться третьим рядом сидений.


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