Чтобы избежать неудобств от пробуксовки при включении сцепления, было введено сцепление с сухими дисками. Оно включает два комплекта металлических дисков—один ведущий, другой ведомый; из них один комплект, по преимуществу ведомый, обшит с обеих сторон абестовой тканью. В этом тине сцепления рычаги не применяются, и давление пружины непосредственно действует на приведение дисков в соприкосновение. Одно время было принято устанавливать большое число дисков и держать давление на единицу поверхности весьма низким, так как полагали, что это увеличит продолжительность службы обшивки. Однако при таком большом числе дисков имеется стремление сцепления к пробуксовке и переключение шестерен также затруднительно, так как ведомые диски естественно имеют значительный вес. Поэтому, если и применяется много дисковое сцепление, то оно обычно имеет сравнительно малое число дисков.

Многодисковое сцепление Packard. Здесь имеется наружный барабан со шпонками на внутренней поверхности, но которым скользят ведущие диски; внутренний барабан сидит на шпонке на коническом хвосте вала сцепления; с наружной поверхностью внутреннего барабана связаны тем же вышеуказанным способом ведомые диски. Пружины помещены в кольцевом пространстве между наружным барабаном и ободом маховика, и их давление передается нажимному диску посредством болтов.

Способы соединения дисков. В дисковом типе сцеплений диски должны скользить на деталях, на которых они одеты, а также должны иметь соединение с этими деталями для их привода. Эти соединения могут быть в форме шпилек, шпонок, зубьев шестерен или головок болтов специальной формы, работающих как шпонки. Последний тип приводного устройства широко применяется для однодисковых сцеплений, в которых имеется только одна деталь, которая должна получить вращение этим путем,—диск, вращающийся с маховиком, обычно значительной ширины.

Способ соединения дисков приобретает значительную важность в многодисковом сцеплении. Так как диски весьма тонки, то, если их опоры поддерживаются только на небольшом числе шпилек или шпонок, удельное давление на соприкасающихся поверхностях весьма велико, и изнашивание наступает весьма быстро, вследствие чего сцепление начинает работать с шумом. Когда были введены многодисковые сцепления, передача усилия происходила часто через три или четыре шпильки, потому что это сравнительно недорогая конструкция, но после того, как выявилось стремление этой конструкции быстро начинать работать с шумом, стали применять нарезку барабанов и дисков с зубьями (по эвольвенте), что увеличивает во много раз поверхность соприкосновения.