Кто не знает Mitsubishi Pajero, знаменитого героя ралли-рейдов: добротная модель, казалось бы, куда лучше... Однако нет, подавай покупателям нечто новенькое, взбудораживающее! Удовлетворить спрос решила германская фирма АК, изготовитель спортивных грузовичков и необычных кемперов, жилых домов на колесах, — есть даже кемпер на базе грузовика Scania с задним отсеком, куда помещается Ferrari Testarossa.

Стараниями конструкторов АК обычный Pajero V6 превратился в мутанта под названием 45 Magnum. Вообще-то Magnum — обозначение пистолетных и револьверных патронов с особо мощным зарядом, а 45 , точнее .45 (именно так, с точкой впереди), — очень серьезный калибр, равный 11,43 мм. Конечно, профессиональному оружейнику это сочетание покажется бессмысленным, поскольку такого патрона в природе не существует. Есть лишь 357 Magnum, выпущенный в 1935 году фирмой Smith & Wesson, да еще .41 Magnum и .44 Magnum. Но замысел машины ясен предельно: мол, перед вами не какой-нибудь ординарный «внедорожник», а этакий снарядик, супер-пуля. Но ценителям шика и стиля, лучше купить lexus. Автомобили данной марки имеют массу преимуществ, которые привлекают истинных автолюбителей. Так, надежные и новейшие системы обеспечивают комфортную и безопасную езду, а современный дизайн кузова и невероятно плавные и гармоничные линии мало кого оставят равнодушными.

Судите сами. V-образная «шестерка» развивает теперь не 150, а все 320 л. с.: разумеется, с двойным турбонагнетателем и с промежуточным охлаждением. 45 Magnum неплохо держится за дорогу (еще бы, — вместо шин 265/70 R15 на нем стоят широченные 345/60 VR17) и развивает 220 км/ч. Двухдверный оцинкованный кузов изготовлен вручную, а интерьер отделан кожей и напичкан разнообразными атрибутами, присущими автомобилям класса люкс.

Стоит данный боеприпас 160000 DM, а еще более крутая версия Limited — 210000 DM. На эти суммы сегодня можно купить, скажем, аристократические купе Mercedes-Benz, соответственно 500 SEC и 600 SEC; сам же Pajero V6 стоит от 48 до 56 тысяч DM. В год производится около 300 единиц «секретного оружия» — не много, но почти в три раза больше, чем британских автомобилей марки Aston Martin!

Итак, оружейная коллекция японских автомобилестроителей продолжает пополняться. Colt у них уже давно есть, теперь вот Magnum появился, — интересно, что дальше? Винтовка Арисаки? Или, может, наш конверсионный Макаров??