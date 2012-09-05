На прошедшем в сентябре 55-ом автосалоне во Франкфурте фирма Mitsubishi Motors представила свою новую опытную разработку — автомобиль HSR-IV. Эта же машина стала одной из «звезд» недавнего мотор-шоу в Токио.

Впервые аббревиатура HSR в обозначении экспериментальных автомобилей компании Mitsubishi Motors появилась в 1987 году. Именно тогда на токийском автосалоне был представлен «автомобиль будущего» Mitsubishi HSR С тех пор, с периодичностью раз в два года, появлялись на свет под этим же именем новые поколения машин. Однако, аббревиатура HSR каждый раз означала разное. HSR-I (High Speed Running Research Car, 1987) — «высокоскоростной опытный автомобиль»; HSR-II (High Sophisticated Research Car, 1989) — «высокосложный опытный автомобиль»; HSR-III (Human Science Research Car, 1991) — «опытный автомобиль с человеческим мышлением». Ни одна из этих машин для серийного выпуска не предназначалась.

В новой полноприводной и полноуправляемой модели под сокращением HSR подразумевается то же самое, что и в предыдущей, то есть «думающий автомобиль». Но шаг вперед сделан столь значительный, что по сути HSR-III и HSR-IV— совсем разные машины. Случайно повредили бампер автомобиля? В интернет-магазине CarEra здесь вы сможете купить новый по доступной цене.

При разработке HSR-III главной целью было спроектировать систему, способную понять, чего же хочет водитель, и, соответственно, помочь ему в осуществлении этих желаний. HSR-IV вышел на новый уровень, поместив человека в центр системы «водитель—автомобиль—среда ». В основу разработки лег главный постулат: управление автомобилем должно доставлять удовольствие, причем в любое время года. HSR-IV позволяет легко трансформировать свой кузов купе в так называемое купе-тарга (без центральной части крыши). Затем, опустив заднюю часть стеклянного плафона, можно превратить автомобиль в родстер.

И все же начинка этой машины гораздо интереснее внешности. Приняв на борт водителя, она автоматически, через датчики расположения уровня глаз, подбирает такое положение сиденья, при котором для данного человека обеспечивается наилучший обзор. Этому же способствует и пониженная поясная линия в районе передней части дверей. Естественно предположить, что подобным образом регулируются педали и рычаги. Но в том то и дело, что их на HSR-IV и в помине нет. Все управление осуществляется только руками!



