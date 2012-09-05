Треугольники трактовались Василием Кандинским и другими основателями “производственной эстетики" как назойливые и нахальные фигуры в отличие от вполне уравновешенных, например, квадратов. Но больше всех проблемы треугольников занимали древних греков, — то ли потому, что они пытались ра - зобратъся в устройстве мира вообще, то ли потому, что сама древняя Греция располагалась не только на материке, но еще и ни острове треугольной формы. На этом треугольном острове жил Архимед, свернувший треугольник в трубочку и получивший таким образом винтовую поверхность, без которой невозможны ни болт, ни гайка. Остров называется Сицилия или Тринакрия, и его эмблема представляет собой голову Медузы, окруженную тремя, конечно, ногами, — или “тринакрию”.

Так случилось, что в давно планируемой рубрике “Мир сквозь лобовое стекло”, в которой мы собирались рассказывать о дальних странах, первой дальней страной оказалась именно Сицилия. Поездку группы журналистов организовал кооператив “Эуриало Виаджи " с помощью Киевского предприятия “Авиатон”. Кооператив — не коммерческое предприятие, его главная цель — занятость молодежи. В Сицилии около 2000 подобных кооперативов, и правительство обеспечивает им максимальную поддержку, мол: “Работайте, занимайтесь, чем можете, а мы, чем можем, поможем ”.

На дорогу мы смотрели через иллюминаторы самолета. Мир же через лобовое стекло этого транспортного средства оказался на диво скучным: вместо ожидаемой панорамы под ногами я увидел только небо.