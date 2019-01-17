Минимум проблем грозит и покупателям подержанных Mitsubishi Lancer — на этой модели разве что чаще обычного «текут» радиаторы. Nissan Almera на фоне конкурентов несколько капризнее. Для двигателя 1,8 л характерен большой расход масла, так что контролировать уровень следует почаще. Оставляет желать лучшего и ремонтопригодность автомобиля. Сложности возникают даже при выполнении таких несложных операций. как замена лампы в фаре, — большинство автовладельцев вынуждены обращаться для этого в сервис. Есть и другие примеры: так, при износе рулевых тяг менять их приходится в сборе с рейкой, поскольку отдельно в оригинальной спецификации они не предусмотрены. Это, естественно, влетает владельцу машины в копеечку.

Как ни странно, еще совсем недавно так любимый сервисменами по причине постоянных проблем с многорычажной подвеской Mitsubishi Galant теперь называют одним из лучших представителей своего класса по критерию надежности. То ли дороги у нас стали лучше, то ли подвеска Galant более «живучей». Нет по большому счету нареканий и к Mazda6. А вот Toyota Avensis, несмотря на традиционно высокие оценки надежности автомобилей этого бренда в целом, эталоном не назовешь. Довольно часты проблемы с электрикой и электроникой, приходится постоянно бороться с люфтами в рулевом механизме. Рулевые тяги могут потребовать замены уже через 30 тыс. км, причем «родные» новые часто уступают по ресурсу неоригинальным.

Еще больше претензий к Nissan Primera. На фоне некоторых позитивных изменений (к примеру, передняя подвеска версии Р12 стала более ремонтопригодной) нельзя не отметить некоторые спорные решения, в том числе указанную в случае с Almera особенность замены рулевых тяг. Ресурс некоторых деталей ходовой тоже далек от идеала. Так, передние рычаги нередко приходится менять уже через 30—35 тыс. км пробега. Кузова ржавеют неожидан но быстро для японского автомобиля.