От собратьев Mini Cooper и Cooper S версия One отличается не только мотором, но и более скромной комплектацией. Заправочная горловина стеклоомывателя разместилась над левым передним брызговиком. 1,6-литровый мотор Mini One по сравнению с другими версиями менее форсированный по мощности, но более тяговитый в «низах».

Разница уровня оснащения проявляется в основном в мелочах: отсутствии кожаной обшивки рулевого колеса или невозможности даже на заказ получить отделку салона под дерево. Есть однако и детали посущественнее. Так, на Mini One устанавливается обычный кондиционер, а не система климат-контроля, как на Cooper и CooperS. Правда, при желании климат-контроль все же можно заказать. А вот цвет крыши на Mini One всегда тот же, что и у кузова. Пожалуй, это да еще черная решетка радиатора являются основными внешними признаками «единички».

Сила в низах

И все же главное отличие Mini One — это мотор. Как и на других автомобилях семейства, он имеет.рабочий объем 1,6 л, но меньшую степень форсировки. В качестве некоторой компенсации за меньшую, чем у Mini Cooper, мощность можно рассматривать лучшую эластичность мотора. Если у Cooper пик крутящего момента приходится на 4500 об/мин. то у One он соответствует 3000 об/мин, а порядка 90% от максимума (140 Нм) доступны в довольно широкой зоне 2000— 5000 об/мин.

