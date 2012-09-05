Амакс занимается производством базальтовых цилиндров. Используется для этого минеральная вата. Кроме этого завод предлагает богатый выбор фасонной продукции, в том числе врезок, опорных колец, цеппелинов, заглушек, тройников и отводов. Это некашированные изделия, без обкладки. Также доступны кашированные образцы без или с армированием, изолированные алюминиевой фольгой. Минераловатные цилиндры https://amaxmir.ru/catalog/teploizolyaciya/cilindry-mineralovatnye-bazaltovie могут быть кашированы стеклопластиком. В цехах предприятия производятся и изделия, имеющие специальные покрытия. Рассчитаны они для эксплуатации в уличных условиях. Поэтому имеют кожух их алюминия, цинка, покрытия OUTSIDE или же нержавейки.



В производстве минераловатных цилиндров завод-изготовитель https://amaxmir.ru строго придерживается ТУ и стандартов ГОСТа. Используется для этого высококачественная каменная вата. Завод оборудован современными высокоточными станками и производственными линиями. Поэтому высокое качество изделий вместе с соблюдением заданных параметров здесь гарантировано каждому заказчику. Перед упаковкой базальтовые цилиндры в обязательном порядке тщательно обеспыливаются. В производстве такой продукции используется врезной способ. Отдельно устанавливается специальный замок дабы исключить образование "мостиков холода".



Минераловатные цилиндры отличаются и легкостью установки. Их можно порезать с использованием обычного бытового инструмента. Для крепления изделий используется вязальная проволока. Также допустима фиксация бандажами, сделанными из оцинкованной стали. Амакс также занимается поставками минераловатных отводов и тройников. Данные изделия обладают увеличенным эксплуатационным сроком. Их можно монтировать повторно, ускоряя при этом выполнение теплоизоляционных мероприятий на наиболее сложных отрезках трасс. Тонкие и длинные волокна расположены хаотично. Это обеспечивает теплопроводность цилиндров. При установке данные изделия не ломаются. Благодаря использованию цилиндров возможно высокотехнологичное утепление трубопроводов. Они помогают сэкономить значительные суммы на энергозатратах.

