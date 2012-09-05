Амакс занимается производством базальтовых цилиндров. Используется для
этого минеральная вата. Кроме этого завод предлагает богатый выбор
фасонной продукции, в том числе врезок, опорных колец, цеппелинов,
заглушек, тройников и отводов. Это некашированные изделия, без обкладки.
Также доступны кашированные образцы без или с армированием,
изолированные алюминиевой фольгой. Минераловатные цилиндры
https://amaxmir.ru/catalog/teploizolyaciya/cilindry-mineralovatnye-bazaltovie могут быть кашированы стеклопластиком. В цехах предприятия производятся
и изделия, имеющие специальные покрытия. Рассчитаны они для
эксплуатации в уличных условиях. Поэтому имеют кожух их алюминия, цинка,
покрытия OUTSIDE или же нержавейки.
В производстве минераловатных цилиндров завод-изготовитель
https://amaxmir.ru строго придерживается ТУ и стандартов ГОСТа.
Используется для этого высококачественная каменная вата. Завод
оборудован современными высокоточными станками и производственными
линиями. Поэтому высокое качество изделий вместе с соблюдением заданных
параметров здесь гарантировано каждому заказчику. Перед упаковкой
базальтовые цилиндры в обязательном порядке тщательно обеспыливаются. В
производстве такой продукции используется врезной способ. Отдельно
устанавливается специальный замок дабы исключить образование "мостиков
холода".
Минераловатные цилиндры отличаются и легкостью установки. Их можно
порезать с использованием обычного бытового инструмента. Для крепления
изделий используется вязальная проволока. Также допустима фиксация
бандажами, сделанными из оцинкованной стали. Амакс также занимается
поставками минераловатных отводов и тройников. Данные изделия обладают
увеличенным эксплуатационным сроком. Их можно монтировать повторно,
ускоряя при этом выполнение теплоизоляционных мероприятий на наиболее
сложных отрезках трасс. Тонкие и длинные волокна расположены хаотично.
Это обеспечивает теплопроводность цилиндров. При установке данные
изделия не ломаются. Благодаря использованию цилиндров возможно
высокотехнологичное утепление трубопроводов. Они помогают сэкономить
значительные суммы на энергозатратах.