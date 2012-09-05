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Минераловатные цилиндры и прошивные маты АМАКС
7 Августа 2020
Теги: АМАКС

Основным направлением деятельности завода АМАКС является производство эффективных современных материалов для изоляции разнообразных объектов гражданского и производственного строительства, нефтегазовой промышленности, а также объектов энергетики. Проектной разработкой изоляционных материалов по изоляции уникального или же типового оборудования занимается инжиниринговый центр производителя. АМАКС выполняет полную комплектацию, организует оперативную доставку вместе с информационным сопровождением по проектам заказчиков. 


Богатый ассортимент теплоизоляционных материалов и изделий

Теплоизоляция трубопроводов данной марки https://amaxmir.ru/operation/teploizolyaciya-truboprovodov отличается широтой профиля. Завод не только производит их, но еще доставляет на конкретный объект и комплектует сопутствующими товарами, учитывая при этом задачи заказчика. Кроме этого завод расширяет ассортимент производимых материалов и изделия регулярно. 


Цилиндры минераловатные

Среди них необходимо выделить цилиндры минераловатные, плотность которых варьируется в диапазоне 80-200 кг/м3. Маркируется такая продукция, как ЦКВ АМАКС. Производитель выпускает элементы для изоляции опорных колец, заглушек, переходов, тройников или же прямых участков. Цилиндры выпускаются без покрытия или же кашированные армированной фольгой, титанфлексом, стеклопластиком и специальным наружным покрытием. Поставки выполняются в нержавеющих, алюминиевых и оцинкованных кожухах. 


Линейка ЭНЕРГО

Особенно заинтересует потенциальных заказчиков АМАКС линейка типа ЭНЕРГО. Изделия данной линейки имеют внутренний слой, состоящий из муллитокремнеземистого материала. Поэтому их можно использовать в высокотемпературных узлах и магистралях. 


Маты прошивные

Из базальтовых волокон и минеральной ваты завод производит маты прошивные МП АМАКС и АМБ АМАКС. Показатель плотности таких изделий меняется в диапазоне 50-125 кг/м3. Маты могут быть изготовлены с одной, четырех или со всех шести сторон. В качестве обкладки производитель использует стеклоткани, кремнеземную ткань, базальтовую ткань, металлическую сетку и фольгу армированную. Отдельной серией выпускаются ТЕХМАТ АМАКС с металлической сеткой и фольгой. Предприятие https://amaxmir.ru занимается и производством скорлупы и сегментов из пеностекла, в том числе щебня пеностекольного, плиты пеностекольной, тройников и отводов. Здесь можно заказать специальные чехлы теплоизоляционные различного исполнения, высокопемпературные маты, и полога защитные шторы, сегментные изделия из экструдированного полистирола, клиновидные кровельные плиты для создания уклона, алюминиевые ленты, хомуты для кожуха, а также армированные самоклеящиеся скотчи. Используются вышеперечисленные материалы для комплектации объектов нефтегазовой отрасли, энергетики, гражданского и производственного строительства.

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