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Мимо колеи
30 Января 2019
Теги: авто

Еще одно наблюдение - этот японец не попадает ни в одну классическую русскую колею. Я имею ввиду нарытую УРАЛом или КАМАЗом. И на сырой глине на штатных шоссейных покрышках неизбежно сползает в правую или левую ее рытвину. Так что движение в таком случае возможно лишь под сильным наклоном. А поперечные крены кузова «Землянина» воспринимаются сидящими внутри пассажирами не слишком хорошо. Ощущаешь себя запертым в платяном шкафу, который волокут по лестнице пьяные грузчики.

Наконец, мы приблизились к апогею нашего путешествия. В узком, зажатом заборами пространстве перед нами открылась огромная длинная лужа. Заслышав шум мотора, за штакетниками и проволокой замелькали встревоженные лица постояльцев особняков. «Ни в коем случае не суйтесь туда. Дальше - только вертолетом!» - назидательно сообщили они нам. И в ходе специально организованного для нас показательного замера глубины нога в хозяйском резиновом сапоге погрузилась в пучину сантиметров на сорок. Причем, двадцать из них приходилось на устилавший дно вязкий ил. Но мы все-таки туда сунулись. Ведь чтобы японский «Землянин» стал в дальнейшем мурманчанином, курянином и тверянином, нам просто необходимо было этот подвиг совершить!

Но мы к нему подготовились, и маленькой кнопочкой слева от рулевой колонки предварительно включили блокировку межосевого дифференциала. Включать-выключать ее можно только в положении селектора коробки N (нейтраль). Об этом написано на противосолнечном козырьке над водительским креслом. Правда, мелким бесом, темно-серыми микроскопическими буковками на светло-сером фоне, и читать эту надпись, задрав голову да еще по-английски, мало кому будет охота. Но поверьте, все что написано на этом козырьке, очень важно! После чего селектор коробки был переведен в положение «2».

 


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