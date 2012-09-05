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Микроклимат в салоне автомобиля
20 Декабря 2016
Теги: авто

В общем случае под климатом понимается среднее состояние атмосферы в определенной области пространства за определенный промежуток времени и характерное для данной области изменение погоды. Понятие ’’климат” тесно связано с качеством процессов, протекающих в живых организмах, с самочувствием человека и вообще с возможностью существования жизни. В экстремальных климатических условиях могут существовать только специфические формы жизни.

Климат определяется многими факторами, которые по отдельности или в комплексе оказывают большее или меньшее воздействие на существование жизни в целом или только на самочувствие человека. Этими факторами являются: температура воздуха, влажность воздуха, его подвижность, излучение, давление воздуха, ионизация воздуха, парциальное давление кислорода, электростатические поля, радиоактивность. В дополнение к столь общему определению климата можно говорить о микроклимате в малой локализованной области пространства, в данном случае о микроклимате в салоне автомобиля. Существует большое число работ, посвященных кондиционированию воздуха в зданиях и микроклимату в жилых и рабочих помещениях. В дальнейшем отчасти придется ссылаться на такие работы, так как по рассматриваемой в данной главе проблеме — созданию микроклимата в салоне автомобиля — имеется очень мало литературных источников. Если вы решили научиться водить автомобиль и ищете хорошую автошколу, загляните на http://locatus.ru/avtoshkola/. Воспользовавшись удобным поиском вы сможете быстро подобрать заведение, полностью отвечающее всем вашим требованиям.

Понятие ’’создание микроклимата” означает не только его воспроизведение в соответствии с описанными ниже параметрами, но и управление им. Совершенно однозначно можно сказать, что микроклимат должен изменяться, и целью такого изменения является создание комфортных условий в окружающем человека пространстве. Само собой разумеется, что далеко не на все факторы, определяющие микроклимат в салоне автомобиля, можно воздействовать. В основном могут изменяться температура и влажность воздуха, его подвижность.

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