В логистике выделяют несколько основных видов издержек, которые остаются актуальными для груза любой категории независимо от пункта назначения. Международные грузоперевозки – это сложная система, в которой взаимодействуют множество служб, и каждый этап подготовки и оформления груза сопровождается определенными финансовыми вложениями.





Какие издержки несет логистический сервис

Для отправки груза иностранному получателю необходимо соблюдать установленные правила, и документальное оформление каждой партии товара отнимает немало времени. На каждом этапе от грузоперевозчика потребуется следование установленной процедуре, поэтому логистические издержки на отправку такого груза возрастают в несколько раз.

Различают несколько основных видов издержек, которые лягут на плечи оператора:

расходы на банковские операции (валютный контроль, комиссии за обмен валюты);

оформление документов для сопровождения товара при экспорте или импорте;

транспортные расходы;

стоимость страховки;

оплата разрешительной документации;

налоговые выплаты.

В зависимости от того, какой именно товар отправляется или получается, необходимо предоставлять документы. Так, некоторая продукция будет выпущена из страны или допущена на внутренний рынок только после прохождения сертификации. Получение такого документа относят к категории логистических издержек, если оформлением занимается сам оператор.





Расходы, связанные с доставкой

Помимо тех расходов, которые возникают в связи с контролем со стороны государственных структур, существует ряд издержек, называемых базовыми. Например, отправка грузов редко осуществляется сразу со склада отправителя. Сначала товар перемещается на склад оператора, где происходит оформление всех бумаг и упаковка груза. Для поддержания работы складского помещения требуются финансы, так как товары в ряде случаев требуют создания определенных условий для хранения. Помимо обустройства внутреннего помещения, необходимо нанять сотрудников и продумать систему безопасности.

Перевозка негабаритных грузов по Украине требует издержек другого плана, так как для отправки такой продукции необходимо использовать спецтехнику. Автотранспорт нуждается в профилактике, и время от времени возникает необходимость ремонта, поэтому содержать автопарк грузовой техники всегда недешево.

Подобные сложности создали ситуацию, в которой успешно развиваться как логистический оператор может только крупная компания с большими финансовыми возможностями. Как правило, сервис работает в комплексном порядке и редко прибегает к услугам сторонних лиц при выполнении заявки. При работе с такой компанией клиент может быть уверен в точности и оперативности исполнения заказа.



