Компании, занимающиеся регулярными доставками грузов из европейских стран или же нуждающиеся в разовой и надежной международной автоперевозке, лучше всего обратиться в Swift Trans. За грамотную организацию всех процессов отвечают опытные логисты международного грузоперевозчика. Они разработают экономичный маршрут, выберут тип транспорта с учетом особенностей ваших товаров. В работе используются схемы сборных и генеральных грузов. Также доставляются негабаритные конструкции и оборудование, опасные товары, а также контейнеры.



Осуществляются международные автомобильные перевозки внутри Евросоюза и стран Ближнего Востока или Азии. Кроме наземного транспорта, доставки выполняются воздушным и морским транспортом. Клиенты Swift Trans могут рассчитывать на профессиональную поддержку профессиональных логистов, которые бесплатно рассчитают стоимость перевозки, таможенного оформления и услуги хранения. Способ грузоперевозки они подберут индивидуально и позаботятся о своевременной подаче транспорта и соблюдении оговоренных сроков. Также сотрудники грузоперевозчика позаботятся о полном документальном сопровождении автоперевозки вышеперечисленных грузов. Стоимость рассчитывается с учетом сложности маршрута, частоты обращения заказчика и объемов.



Основной целью Swift Trans является обеспечение недорогих доставок грузов из европейских и азиатских стран в Россию. Благодаря огромному опыту по международным автомобильным перевозкам специалисты быстро находят возможности доставки сборных или генеральных карго. Срок доставки грузов из европейских стран автотранспортом варьируется в диапазоне 5-14 суток. Заказать грузоперевозки можно из любой страны Европы. В компании можно заказать таможенное оформление "под ключ" или же доставку без таможенного оформления.



В Swift Trans можно заказать перевозку мебельных изделий, стройматериалов, сантехнических приборов, технику, электронику, запчасти к технике и оборудованию, текстиль и различные изделия народного потребления. Можно заказать забор товаров со складских хозяйств поставщиков. В случае необходимости представители грузоперевозчика перекупят товары и выполнят консолидированную или генеральную доставку в нужном направлении - из азиатских стран, внутри ЕС и Россию. Компания предлагает индивидуальные, гибкие условия ценообразования, учитывая особенности доставляемых товаров и запросы заказчика. Чтобы воспользоваться услугами Swift Trans, достаточно подать заполненную онлайн-заявку через официальный веб-сайт компании или же связаться с менеджером про указанному телефонному номеру.

