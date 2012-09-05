Компании, занимающиеся регулярными доставками грузов из европейских
стран или же нуждающиеся в разовой и надежной международной
автоперевозке, лучше всего обратиться в Swift Trans. За грамотную
организацию всех процессов отвечают опытные логисты международного
грузоперевозчика. Они разработают экономичный маршрут, выберут тип
транспорта с учетом особенностей ваших товаров. В работе используются
схемы сборных и генеральных грузов. Также доставляются негабаритные
конструкции и оборудование, опасные товары, а также контейнеры.
Осуществляются международные автомобильные перевозки внутри Евросоюза и
стран Ближнего Востока или Азии. Кроме наземного транспорта, доставки
выполняются воздушным и морским транспортом. Клиенты Swift Trans могут
рассчитывать на профессиональную поддержку профессиональных логистов,
которые бесплатно рассчитают стоимость перевозки, таможенного оформления
и услуги хранения. Способ грузоперевозки они подберут индивидуально и
позаботятся о своевременной подаче транспорта и соблюдении оговоренных
сроков. Также сотрудники грузоперевозчика позаботятся о полном
документальном сопровождении автоперевозки вышеперечисленных грузов.
Стоимость рассчитывается с учетом сложности маршрута, частоты обращения
заказчика и объемов.
Основной целью Swift Trans является обеспечение недорогих доставок
грузов из европейских и азиатских стран в Россию. Благодаря огромному
опыту по международным автомобильным перевозкам специалисты быстро
находят возможности доставки сборных или генеральных карго. Срок
доставки грузов из европейских стран автотранспортом варьируется в
диапазоне 5-14 суток. Заказать грузоперевозки можно из любой страны
Европы. В компании можно заказать таможенное оформление "под ключ" или
же доставку без таможенного оформления.
В Swift Trans можно заказать перевозку мебельных изделий,
стройматериалов, сантехнических приборов, технику, электронику, запчасти
к технике и оборудованию, текстиль и различные изделия народного
потребления. Можно заказать забор товаров со складских хозяйств
поставщиков. В случае необходимости представители грузоперевозчика
перекупят товары и выполнят консолидированную или генеральную доставку в
нужном направлении - из азиатских стран, внутри ЕС и Россию. Компания
предлагает индивидуальные, гибкие условия ценообразования, учитывая
особенности доставляемых товаров и запросы заказчика. Чтобы
воспользоваться услугами Swift Trans, достаточно подать заполненную
онлайн-заявку через официальный веб-сайт компании или же связаться с
менеджером про указанному телефонному номеру.