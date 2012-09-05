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Методы оценки эксплуатационной технологичности автомобилей
8 Декабря 2017
Теги: авто

Достаточно широко применяются различные методы оценки эксплуатационной технологичности автомобилей от простейших, основанных на опросе владельцев дилерских станций, до современных методов количественной оценки приспособленности.

Так, например, компания «Юнайтед Стейтс Тестинг» провела экспертную оценку легковых автомобилей по данным опроса владельцев СТО. Вопросы включали оценку периодичности и стоимости технического обслуживания, межремонтных пробегов, количество конструктивных недостатков, приспособленность к техническому обслуживанию и ремонту и др.

Модели легковых автомобилей ранжировались по числу положительных оценок. При этом лучший европейский автомобиль (Фольксваген) занял лишь 18-е место. Весьма важным оценочным показателем надежности автомобиля является его цена при вторичной продаже, так как именно у автомобиля, имеющего значительный пробег с начала эксплуатации, наиболее четко проявляются такие свойства, как безотказность, долговечность, а более частые и глубокие ремонтные воздействия позволяют хорошо оценить и приспособленность конструкции автомобиля к их выполнению.


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тут были комменты. RIP!






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