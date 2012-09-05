Рассмотрим некоторые из методов «компенсации», применяемых дилерами и другими ремонтными предприятиями.

1. Навязывание при продаже новых автомобилей, дорогих принадлежностей и дополнительного оборудования, наценка на которые сверх себестоимости намного выше, чем по автомобилю. Так, если по автомобилю «Форд Галакси»-500 наценка составила около 30%, то по дополнительному оборудованию она равна: двигатель У-8—293%, автоматическая коробка передач — 143, электрический стеклоочиститель — 191, усилитель руля—123, радиоприемник — 85, ремни безопасности люкс — 72, шины повышенной прочности — 259%.

2. Продажа новых и подержанных автомобилей преимущественно в кредит (табл. 94) с взиманием с покупателя не менее 8,5% годовых. При этом дилер получает заем в банке из расчета в среднем 6,5% годовых.

3. Получение сверхприбыли при обслуживании и ремонте за счет обмана клиента. Американские специалисты указывают на несколько наиболее распространенных методов: простая приписка трудоемкости; завышение фактической трудоемкости; выявление мнимых неисправностей; завышение цен на запасные части на 30—50%; замена годных деталей и агрегатов; оплата установленных отремонтированных деталей, как новых и т. д. За 20 лет стоимость устранения аналогичных повреждений увеличилась в 2 раза и более, в том числе на запасные части в 2,2—2,6 раза. По данным выборочной проверки 5000 автомобилей, прошедших ремонт, только лишь 50 (1%) был проведен ремонт в соответствии со спецификациями, согласно которым производится расчет с клиентом.

Учитывая высокие темпы роста цен на запасные части и их превалирующее значение в общих затратах на ремонт, особенно дорого обходится потребителю замена деталей на новые в том случае, когда возможен их ремонт с меньшими для клиента затратами.