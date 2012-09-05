Мениск находится между суставами бедренной и большеберцовой кости. Его роль пропорционально разделять нагрузку и защищать хрящи, содействовать устойчивости ноги при движении, то есть он служит неким смягчителем в суставах. Внутри колена имеется несколько менисков - наружный (латеральный) и внутренний (медиальный). Латеральный постоянно двигается, он реже травмируется в сравнении с медиальным (внутренним). Кроме этого, иногда мениск может повредиться внутри колена при дегенеративных процессах.





Разрыв мениска. Что это?

Мениск снабжается кровью от артерий капсулы сустава. Внутренняя же часть располагается в суставе, она не имеет своего притока крови. В итоге питаются такие ткани благодаря специальной жидкости в суставах. Повреждение мениска возле капсулы срастается значительно быстрее, нежели разрыв глубоко в суставах.





Проявления разрыва мениска

Может быть хронический и острый разрыв мениска. Главный симптом повреждения - боль по линии суставов, которые находятся в области разрыва. Характерным симптомом становится ограниченность движения, кровоизлияние в сустав либо скопление жидкости. К повреждению мениска приводят воспалительные процессы или дегенеративные явления.





Лечение при разрыве мениска

Как и при любых других болезнях, лечение при разрыве мениска назначают исходя из серьезности заболевания. В случае, если разрыв не очень большой, то изначальное лечение – консервативное. В случае большого разрыва, который будет блокировать коленный сустав, потребуется оперативное вмешательство – артроскопия суставов.

Непросто точно определить пациентов: кого можно лечить консервативным путем, кому требуется операция. Признаки в большинстве случаев находятся посередине. Если вдруг симптомы поврежденияне прекращаются, тогда вам поможет своевременная операция на мениск.

Отдельные разрывы лечатся только сращиванием хирургическим швом, выполняющегося методом артроскопии. Артроскопия осуществляется, учитывая условия: устойчивость сустава колена, возраст травмы, место разрыва, возраст пациента. Так как одна треть мениска получает кровоснабжение хорошо, данная часть заживет легко. Дегенеративные процессы, тяжелые травмы, смещенные разрывы или продольные расслоения поддаются заживлению нелегко. Разрыв мениска, восстановление после операции у молодых людей проходит, разумеется, быстрее, в сравнении с людьми пожилого возраста.

Артроскопия продолжается приблизительно два часа и проделывается с помощью мелких хирургических разрезов. Подготовленные врачи через разрезы вставляют хирургический инструмент и видеокамеру.

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