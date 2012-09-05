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Металлургический портал
13 Января 2021
Теги: Metal Place

Частные лица или компании, заинтересованные в металлургической деятельности могут воспользоваться стремительно развивающейся интернет-платформой Metal Place, которая создана специально для бесплатного размещения предложений по продаже и покупке металлопроката. Здесь регулярно обновляется полезная информация касательно металлургической отрасли, которая необходима для успешной деятельности каждой компании или же частного лица, занимающегося металлургией. Контент портала грамотно распределен по тематическим разделам. Следовательно, с поиском нужных материалов или сервисов у виртуальных посетителей платформы не возникнет.

Недавно на веб-сайте открылась категория Торговая площадка. Пока она доступна в тестовом варианте. Однако в ближайшем будущем ею можно будет пользоваться без всяких ограничений. Администрация портала заботится о том, чтобы пользовательская аудитория могла регулярно получать актуальную информацию о металлургической отрасли. Поэтому развитию этого российского металлургического интернет-портала уделяется огромное внимание. Здесь ежедневно размещаются металлургические новости, поступающие не только с российского рынка, но и с разных концов света. Пользователи могут ознакомиться со сводками, полученными с разных международных выставок и конференций по металлургии. На портале доступны интересные статьи, посвященные цветной или же черной металлургии. Здесь же опубликованы действующие ГОСТы.

Работает на портале и металлургическая доска объявлений, где можно оперативно размещать свои предложения. А после завершения тестирования категории Торговая площадка, перед заинтересованными посетителями откроется огромный ассортимент товаров и разные услуги из металлургической индустрии. Однако самым важным преимуществом этого раздела является возможность ведения онлайн-торгов. Перечисленными благами смогут пользоваться не только частные лица, занимающиеся продажей/покупкой металлопроката, а также компании металлургической отрасли.

Через доску объявлений пользователи ресурса могут обмениваться коммерческими предложениями, касающимися оптового рынка цветных или же черных металлов. Это может быть лом, металлопрокат и сопутствующие услуги. Чтобы оставить объявление на этой интерактивной доске, необходимо пройти регистрационную процедуру и соблюсти правила сервиса. Ознакомиться с ними можно в соответствующем разделе Металл Плейс. Покупателям интернет-площадка предлагает быстрый поиск необходимых услуг или же товаров. Здесь собрана обширная база объявлений по продаже товаров металлургической промышленности. Благодаря этому вы сможете приобрести любые товары по наиболее доступной стоимости и получить максимальную выгоду от оформленной сделки.

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