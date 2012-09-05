У современного типового автомобиля (американского), где рулевая стойка помещается с левой стороны, в центре шоферского сиденья имеются два рычага управления: рычаг перемены передач и рычаг тормоза. Преимущество расположения обоих этих рычагов в центре заключается в том, что шофер может действовать ими правой рукой, которая обычно бывает более сильной. Помимо этого оба рычага расположены таким образом более выгодно также и с точки зрения соответствующих сочленений.

Рычаг перемены передач обыкновенно устанавливается вертикально в центральной части автомобиля на крышке коробки передач и не требует никакой особой системы сочленений, в то время как тормозной рычаг или управляет трансмиссионным тормозом, расположенным в центре автомобиля, или соединяется с поперечным валом, от которого сила торможения передается соответствующими тягами тормозам на колесах. При этом если соединение с поперечным валом установлено около его средины, то на обе его части будут действовать почти одинаковые скручивающие усилия, а следовательно они будут испытывать почти одинаковые напряжения при наличии одинаковых моментов.

Центральное расположение рычагов управления имеет однако тот недостаток, что эти рычаги несколько мешают шоферу при его приходе и уходе со своего места, причем это неудобство зависит от размеров шоферской кабины. Поскольку в автомобилях с тормозами на все четыре колеса ручным тормозом пользуются лишь для стоянки, некоторые конструкторы предпочитают помещать его слева от шоферского места.