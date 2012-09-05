Имея дело с потребителем, заинтересованным в ремонте, у которого покупка нового автомобиля ассоциируется с необходимостью его обслуживания и ремонта, дилеры проводят определенные мероприятия по улучшению ремонта, планируют расширение ремонтных участков, постов обслуживания, складов. Определенная помощь оказывается дилерам в этом деле автомобильной промышленностью:

направление в помощь дилерам региональных представителей фирмы по обслуживанию, которые помогают дилерам в организации работ, руководят сложным ремонтом, помогают -получать, запасные части и др.;

финансирование дилеров при организации и приобретении оборудования;

обучение механиков, в том числе в школах, частично или полностью финансируемых промышленностью, и т. д.

Однако многие из этих мероприятий, по мнению американских специалистов, явно недостаточны для организации хорошего ремонта. Так, число региональных представителей фирм по сервису слишком мало и не соответствует росту парка, поэтому проходят недели, прежде чем представитель прибудет к дилеру. Кроме того, представителям по обслуживанию фирмы дают массу других -поручений.

Во-вторых, стремление автомобильной промышленности переложить на дилеров, а через них непосредственно на потребителя бремя финансовых трудностей. Это находит свое отражение в перенасыщении дилерских станций новыми автомобилями (которые нужно продать за определенный -срок!), особенно в конце модельного года. Поэтому дилерские станции имеют сверхнормативные запасы новых автомобилей и несут дополнительные расходы, особенно в связи с нефтяным кризисом и резким сокращением сбыта автомобилей в 1974—1975 гг.