Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Мероприятия по улучшению ремонта




Мероприятия по улучшению ремонта
22 Сентября 2017
Теги: авто

Имея дело с потребителем, заинтересованным в ремонте, у которого покупка нового автомобиля ассоциируется с необходимостью его обслуживания и ремонта, дилеры проводят определенные мероприятия по улучшению ремонта, планируют расширение ремонтных участков, постов обслуживания, складов. Определенная помощь оказывается дилерам в этом деле автомобильной промышленностью:

направление в помощь дилерам региональных представителей фирмы по обслуживанию, которые помогают дилерам в организации работ, руководят сложным ремонтом, помогают -получать, запасные части и др.;

финансирование дилеров при организации и приобретении оборудования;

обучение механиков, в том числе в школах, частично или полностью финансируемых промышленностью, и т. д.

Однако многие из этих мероприятий, по мнению американских специалистов, явно недостаточны для организации хорошего ремонта. Так, число региональных представителей фирм по сервису слишком мало и не соответствует росту парка, поэтому проходят недели, прежде чем представитель прибудет к дилеру. Кроме того, представителям по обслуживанию фирмы дают массу других -поручений.

Во-вторых, стремление автомобильной промышленности переложить на дилеров, а через них непосредственно на потребителя бремя финансовых трудностей. Это находит свое отражение в перенасыщении дилерских станций новыми автомобилями (которые нужно продать за определенный -срок!), особенно в конце модельного года. Поэтому дилерские станции имеют сверхнормативные запасы новых автомобилей и несут дополнительные расходы, особенно в связи с нефтяным кризисом и резким сокращением сбыта автомобилей в 1974—1975 гг.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Дилерские станции... - . (+26)
Эвис-Моторс - . (+43)
Дорожное строительство... - . (+32)
Автосервис Oiler - . (+39)
Дорожные и климатические услов... - . (+35)
Система снабжения автопредприя... - . (+33)
Порядок и методы подготовки пе... - . (+45)
Подготовка автомобильных механ... - . (+46)
Обзор Hyundai i30 Active diese... - . (+64)
Основные классификации моторны... - . (+92)
Специализированные предприятия... - . (+61)
Европейские автомобили... - . (+96)
Средний годовой пробег автобус... - . (+59)
Отрицательный минимум... - . (+80)
Возраст автомобильного парка... - . (+75)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке