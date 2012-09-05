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Мероприятия по озеленению автомобильных дорог
30 Июля 2019
Теги: авто

Строительные и эксплуатационные — восстановление растительности, уничтоженной или поврежденной при строительных работах; устройство живых изгородей, отделяющих дорогу от прилегающих полей и пастбищ; создание густых придорожных посадок для задерживания снега перед дорогой; закрепление осыпей, оползневых участков, оврагов, задерживание снега на лавиноопасных участках; снижение шума, доносящегося с дороги к расположенным вблизи строениям.

Повышение безопасности движения — зрительное ориентирование водителей — обозначение трассы на значительное расстоянии, особенно за пределами фактической видимости поверхности проезжей части; предупреждение о примыканиях и перекрестках, скрытых поворотах дороги; защита водителей от ослепления светом фар встречных автомобилей путем посадок на разделительной полосе (обычно для этой цели перпендикулярно к оси дороги через 25—30 м располагают полосы густых кустарников, не развивающих толстых стволов); сплошные посадки на закруглениях разделительной полосы, если это не создает опасности образования на дороге мощных снеговых отложений защита от бокового ветра при помощи гасящих или отражающих рядовых посадок; устройство кустарниковых посадок, задерживающих автомобили, съехавшие с проезжей пасти. В ГДР установлено, что густые сильно разветвляющиеся кустарники могут удержать на расстоянии 3—4 м автомобиль, сошедший при скорости 90 км/ч с проезжей части под углом 30°.

В США проведены опыты по испытанию для тех же целей зарослей японского шиповника (Rosa multiflora). Однако, задерживая автомобиль, кустарники настолько сильно повреждались, чтр для их восстановления требовалось несколько месяцев.

 

 


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