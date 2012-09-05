В соответствии со сменой ландшафтных бассейнов могут быть изменены и типы посадок. В пределах холмистых пахотных угодий предусмотрены кустарниковые насаждения. В средней части, на спусках в долину пересекаемой реки — групповые посадки высокорослых деревьев и, наконец, на пригородном участке - регулярные рядовые посадки, переходящие в озеленение улицы. Предусмотрена постепенность перехода от неритмичного размещения групповых посадок к четкому организованному расположению деревьев в них.

В проектах комбинированных посадок необходимо учитывать их восприятие из автомобиля, движущегося с высокой скоростью. При взгляде издалека, под острым углом, отдельные малые группы зелени сливаются. По мере приближения относительная угловая скорость прохождения посадок перед глазом увеличивается и, если они расположены близко от дороги, отдельные детали перестали восприниматься. Поэтому около дорог, предназначенных для движения с высокими скоростями, не рекомендуется располагать очень малые по размерам растительные группы.

Групповыми посадками следует выделять и подчеркивать места, к которым желательно привлечь внимание водителей — перекрестки, переломы выпуклых вертикальных кривых, автобусные остановки. Располагая деревья, нужно учитывать требования обеспечения видимости и зрительного ориентирования водителей — посадки должны сгущаться с внешней стороны кривых и отсутствовать или быть весьма разреженными с внутренней. На залесенных участках Должна соответственно устраиваться срезка для обеспечения видимости.

При составлении проекта декоративного озеленения дороги можно оценить достигаемый эффект и сравнить варианты размещения растительных групп по методу профессора Вроцлавского политехнического института Яна Ружицкого. Завершив земляные работы, в характерных поперечниках, намеченных по плану и профилю дороги, устанавливают вехи высотой 2,5—3 м. С помощью вех, снятой с оси дороги, создают своеобразную систему координат, пользуясь которой, можно вмонтировать в соответствии с проектом снимки деревьев* кустарников или растительных групп. Для этого используют предварительно сделанные с разных расстояний фотографии деревьев и кустарников в возрасте 20—25 лет. Чтобы оценить вид дороги в период роста деревьев, на фотографиях с соблюдением масштаба монтируют снимки более молодых деревьев.