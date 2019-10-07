Российская столица является одним из центров всемирного туризма. В городе расположено огромное количество разнообразных достопримечательностей. Здесь проводятся интересные экскурсии и мероприятия, благодаря которым гости столицы получают возможность отлично провести время и хорошо отдохнуть. Записаться на подобные мероприятия можно не только в выходные, но и в будни. Любители истории и архитектуры могут посетить огромное количество шедевров. которые принадлежат к различным стилям и эпохам. Кроме кремлевских экскурсий туристы могут посетить Собор, носящий имя Василия Блаженного. а также музей-заповедник Царицыно.



Москва является быстроразвивающимся мегаполисом. Здесь ежегодно возводятся огромные небоскребы, которые представляют собой интересное зрелище для посетителей. Наиболее примечательными в этом отношении считаются высотки Москва-Сити. Почитатели истории должны непременно посетить католический Собор, который посвящен Деве Марии. Интересным объектом является и Измайловский Кремль, Храм, носящий имя Христа Спасителя. Нельзя забывать и о усадьбе Кусково, которое является уникальным зданием. Многим туристам особо нравятся уникальные здания ВДНХ. Кроме перечисленных зданий в столице расположено тысячи уникальных достопримечательностей.



На нашем веб-сайте представлена афиша Москвы, которая непременно заинтересует ценителей творческой атмосферы. Они всегда могут устроить интересную прогулку по Старому Арбату, который считается одной из наиболее протяженных пешеходных европейских улиц. Старый Арбат является любимым местом сбора танцоров, музыкантов и художников. Здесь проводятся лучшие выставки в Москве. А в многочисленных сувенирных лавочках, находящихся на этой улице можно приобрести оригинальные изделия. В кафешках желающие смогут перекусить, попробовать любимые напитки.



Столица является настоящим городом музеев. Здесь туристы могут посетить Алмазный фонд, Третьяковскую галерею, гос. музей, носящий имя Пушкина, а также Оружейную палату. Кроме этого гости могут отправиться в Музей Булгакова, Музей космонавтики, а также музей Бункер-42. В столице регулярно ставятся спектакли, проводятся концерты, выставки и различные фестивали. Очень интересна столичная ночная жизнь. В Москве очень много ночных клубов, в которых проходят выступления известнейших столичных и зарубежных звезд, а также музыкальных коллективов. С перечнем таких заведений желающие смогут ознакомиться на нашем веб-ресурсе.

