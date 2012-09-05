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Mercury Sable в движении
14 Сентября 2018
Теги: авто

Поэкспериментировав с режимами работы трансмиссии («спортивным» и «экономичным»), мы пришли к выводу, что ощутимой разницы в продольной динамике между ними нет. Невзирая на отсутствие антиблокировочной системы, тормоза Mercury Sable достойны всяческих похвал. Очень информативная педаль позволяет точно отслеживать замедление. При экстренном торможении хорошим подспорьем являются и цепкие шины Michelin ZW4. Словом, тормоза понравились.

При движении по прямой чувствительность автомобиля к углу поворота руля невысока. При больших скоростях движения credit restoration business opportunity это положительно раскрепощает водителя, однако при объезде препятствий или входе в поворот требует заметно больших, чем хотелось бы, углов поворота руля. Нужно отметить хорошее «держание дороги» и появление устойчивого реактивного действия на руле по мере роста скорости. Но в повороте картина иная: реактивного усилия на руле явно недостаточно, что осложняет работу водителя. Спасибо шинам: в такой ситуации они вновь ведут себя прекрасно, но на сей раз предоставляя водителю недостающую информацию своевременным легким повизгиванием.

На входе в предельный поворот Mercury Sable демонстрирует незначительную недостаточную поворачиваемость, передняя ось стремится наружу поворота. Ожидаемая реакция автомобиля на доворот руля сохраняется, а при сбросе газа Mercury плавно «ныряет» внутрь. Никаких пугающих неожиданностей нет: снос передней оси происходит без срыва, плавно, позволяя водителю вовремя отреагировать на такое развитие событий. Единственная проблема при предельном маневрировании — дозировка тяги. Из-за уже навязшего в зубах запаздывания «автомата» вытянуть машину из заноса увеличением тяги на передних (ведущих) колесах очень сложно, даже на скользком покрытии. Именно поэтому борьба с заносом, если уж он возник (спровоцирован ошибочными действиями), на этом автомобиле проблематична.

Поездив по дорогам общего пользования, мы были приятно удивлены работой подвески. Похоже, она не требует адаптации к нашим условиям, и плавность хода не оставляет желать лучшего. Работает подвеска мягко, а величины ходов с запасом хватает и на пологих волнах, и на жестких стыках. Единственное неприятное явление — раскачка кузова на высокой скорости. Происходит это, как правило, на пологих волнах.

 

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тут были комменты. RIP!






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