Не забыл Mercedes и остальных любителей быстрой езды, поэтому для всех модификаций AMG предлагала форсированный двигатель, спортивную подвеску с низкой посадкой, анатомические кресла, обилие спойлеров и прочие атрибуты тюнинга. А для тех, кто предпочитал роскошную коллекционную технику (всегда приятно знать, что ты — обладатель почти уникального экземпляра!), к прошлогоднему салону в Женеве были подготовлены версии Rosso, Azzuro и Verde.

Хотя пик славы «стодевяностого» прошел, фирма вплоть до прекращения выпуска не могла пожаловаться на трудности со сбытом. Два завода — в Бремене и Зиндельфингене — собирали в сутки до 1350 машин, из которых 60 % оснащалось 4-цилиндровым бензиновым двигателем, 34 % —дизелем, а оставшиеся 6 % приходились на бензиновую «шестерку». При этом десятая часть всех машин стабильно уходила в Соединенные Штаты, где за моделью укоренилось прозвище «бэби-Benz». Итак, модель 190 уходит на пенсию в почтенном для легковушки 11 -летнем возрасте.



Взгляните на фотографии: вот знакомый седан, каких немало и в нашей стране, вот низко посаженный Evolution... А что за две другие машины? Это — первоначальные варианты, которые не были запущены в серию. Вместо кабриолета 190 выпускается открытая версия в среднем классе, а двухдверный автомобильчик, похожий скорее на какого-нибудь «японца» 80-х годов, существовал лишь на ранней стадии проектирования. Впрочем, оно и к лучшему. Появись последний автомобиль на улице, реакция была бы однозначной: «Похоже, хозяин этой крошки желает выпендриться; иначе зачем ему мерседесовские диски?»...Заметили неполадки в работе авто? Комплексная диагностика авто выездная. Звоните! Профессиональные специалисты оперативно решат любую проблему.

Оснащение двигателя соответствует конструкции: система распределенного впрыска топлива с селективными (для каждого цилиндра) датчиками детонации и микропроцессорная (без механического распределителя) система зажигания. За «безвредностью» этого монстра следит двухступенчатый катализатор выхлопных газов стремя лямбда-зондами. Надо сказать, что для готовящихся к серийному выпуску автомобилей с кузовами ASF фирма Audi предлагает широкую гамму двигателей: 4-, 5-, 6- и 8-цилиндровые — все зависит от воли заказчика. Если анализ потребительского спроса даст положительный результат, то автомобили с силовой установкой W-12 появятся на рынке в ближайшее время.