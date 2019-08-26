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Mercedes SL-класс
13 Ноября 2019
Теги: авто

Ввиду того, что модели “SL” пользуются хорошим спросом, изменений здесь немного. Новинками можно признать жесткую стеклянную крышу, боковые подушки безопасности и ограничитель скорости в “темноте” для случая движения со скоростью ниже 30 км/ч. Электронная система динамической стабильности движения (ESP), серийная на “SL600”, теперь за дополнительную плату устанавливается и на “SL500”. Эта система, основываясь на датчике момента инерции центра масс автомобиля, вмешивается в работу АБС и должным образом регулирует тормозные силы на колесах, а также тяговую силу ведущих колес с целью стабилизации положения автомобиля при прохождении поворотов и других критических ситуациях.

Также новыми являются ксеноновые лампы с автоматическим регулированием дальности светового потока.

Высокая пассивная безопасность благодаря применению четырех подушек безопасности и автоматически выдвигаемой дуге безопасности, жесткая структура кузова, полностью автоматизированный привод крыши, отличные ходовые качества, гармонично согласованная подвеска

Сравнительно небольшой багажник, высокие расходы на содержание автомобиля.


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