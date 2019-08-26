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Mercedes-Benz С-класс
12 Ноября 2019
Теги: авто

Уже к Международной автомобильной выставке во Франкфурте (IAA), состоявшейся в сентябре прошлого года, Mercedes-Benz значительно расширил С-класс. Предложение было дополнено тремя новыми двигателями: 2,3- литровым 4-цилиндровым мощностью 150 л.с., тем же двигателем с объемным нагнетателем мощностью 193 л.с. и турбонаддувной дизельной 2.5-литровой 20-клапанной рядной “пятеркой" мощностью 150 л.с. Теперь самый малогабаритный Mercedes- Benz продается и в варианте 5- дверного универсала (модель типа “Т”) с багажным отсеком объемом 465 л при нормальном положении задних сидений. При их откидывании вместимость багажного отсека возрастает до 1510 л. Такой универсал, как и седан, выпускается в четырех комплектациях: Classic, Esprit, Sport и Elegance. Гамма двигателей включает: бензиновые рабочим объемом 1,8, 2,0 и 2,3 литра мощностью 122. 136 и 150 л.с., а также два дизеля — безнаддувный 4- цилиндровый 2.2-литровый мощностью 95 л.с. и упомянутый выше 150-сильный рабочим объемом 2,5 л. Комплектация всех моделей С-класса дополнена новой системой отопления и вентиляции, фильтром очистки воздуха в салоне.

Объемный нагнетатель для 2,3-литрового 4-цилиндрового двигателя моделей С-класса и “SLK”

Хорошая вместимость кузова, функциональный дизайн, высокая пассивная безопасность, очень хорошее качество отделки, надежные ездовые качествау комфортабельность подвески выше среднего уровня, экономичные двигатели.

Шумность 7-цилиндровых бензиновых двигателей в верхнем диапазоне оборотов, слабость 4-цилиндрового дизеля на малых оборотах.


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