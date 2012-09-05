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Mercedes-Benz S 600 L
2 Декабря 2020
Теги: авто

В Европе по продажам в топовом сегменте рынка уже много лет лидирует Mercedes-Benz S. Однако сейчас и претендентов на его трон стало больше, да и силенок у них прибавилось. Так, в прошлом году за океаном он уступил место новой «семерке» BMW.

В высшем классе мало иметь просто очень хороший автомобиль, важно еще и хоть в чем-то лидировать. Причем это не так уж обязательно для всех версий семейства, главное, чтобы лидер как путеводная звезда освещал дорогу всей гамме. Появившийся год назад Mercedes-Benz S с новым 12-цилиндровым двигателем с двумя турбокомпрессорами с этой ролью справился, первым среди аналогов выйдя на пик мощности в полтысячи лошадиных сил. Кроме этой психологически важной отметки, он преодолел еще один значимый рубеж — разгон до 100 км/ч занимает менее 5 с. И пусть подавляющее большинство клиентов уедет из автосалонов на Б 350 или 430, многие из них будут привлечены достижениями Б 600. Л уж в Украине Б 600 станет не просто «завлскалочкой», но и ходовым товаром — времена самодержавного правления «шестисотого» остались в прошлом, тем не менее Mercedes и сейчас звучит гордо, и S 600 хоть немного, но опережает в представительности BMW 760Li и Audi А8. И все это несмотря на нешуточные иены. Базовая модель S 350 обойдется вам в 75 600 евро, но кто же покупает Mercedes без опций? Поэтому средняя цена на топоный Mercedes переваливает через 100-тысячную отметку. Стоимость Mercedes-Benz S 600 начинается от 146 тыс. евро, а наш экземпляр тянет на все 170 тысяч, причем в базовую цену входят и кожаный салон, и замшевый потолок. В отличие от менее дорогих вариантов шестисотый выпускается только с длинной базой и задним приводом.

Золотая середина

Вместе с новым 12-цилиндровым мотором гамма модификаций Mercedes-Benz S-класса получила новую светотехнику и облицовку радиатора (и соответственно видоизмененный бампер), что несильно преобразило внешний вид автомобиля, дизайн которого на фоне аналогов можно назвать умеренным во всех отношениях — оригинальности, выразительности, узнаваемости и т.д. Mercedes S-класса — своего рода «золотая середина» между отчаянно смелой стилистикой BMW седьмой серии и сдержанно-строгим оформлением Audi А8 и VW Phaeton. Спорить о внешности этих автомобилей можно бесконечно, поэтому признаем лишь то, что каждый из них предназначен производить свое впечатление на окружающих, подчеркивая особенности имиджа того, кто сидит на заднем сиденье.

 


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