Надо сказать, что фирма “Mercedes” обладает богатым опытом производства легковых автомобилей повышенной проходимости. Первая модель колесной формулы 4x4 (машина имела индекс 170 VG) относится к 1935 году. Создатели внедорожника “ML320” хотели уйти от псевдовоенного облика, свойственного многим машинам этой категории и обеспечить будущим владельцам максимум комфорта, чтобы успешно конкурировать с “Mitsubishi-Pajero” и “Ford Explorer”. В то же время необходимо было учесть, что 95% обладателей внедорожных моделей и в Америке и в Европе используют подобные автомобили именно на дорогах — магистралях и городских улицах.

У “Mercedes-Benz ML320” — независимая подвеска всех колес, кнопочное управление переключением в “раздатке”, постоянный (как на “Ниве”) привод всех колес, межосевой дифференциал, электронный тяговый контроль.

В американской Тускалузе производство “ML320” началось в мае (в Германии модель не выпускают), и завод планирует делать в год по 70 тысяч машин. В США “Mercedes-Benz ML320” стоит около 35 тысяч долларов. Продажа в Германии намечена со следующей весны по 60 — 65 тысяч марок.