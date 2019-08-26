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Mercedes-Benz Германия
24 Ноября 2019
Теги: авто

V-класс

Компания Mercedes-Benz больше не намерена оставаться вне растущего сектора универсалов повышенной вместимости (УПВ). Новый УПВ от Mercedes-Benz, названный V-класс, был показан весной 1996 года на Женевском автосалоне и теперь уже поступил в продажу. В салоне установлены отдельные сиденья с автоматическими трехточечными ремнями безопасности и подголовниками. Сиденья могут быть демонтированы или переставлены. Кроме возможности свободного размещения 7 пассажиров, в задней части салона остается грузовой отсек объемом 581 л, чем V-класс выгодно отличается от многих других УПВ. При этом кузов V-класса почти на 15 см короче, чем у Е- класса. Комфортабельному движению способствует пневмоподвеска задней оси с регулированием дорожного просвета.

На V-классе пока применяются два двигателя — бензиновый 2,3 литровый 4-цилиндровый мощностью 143 л.с. и турбонаддувный предкамерный дизель рабочим объемом тоже в 2,3 литра, но мощностью 98 л. с. В 1997 году можно будет заказать и более мощный бензиновый мотор “VRG“ от фирмы Volkswagen. Как и грузопассажирский Mercedes-Benz Vito, этот УПВ производится в Испании и имеет переднеприводную компоновку с поперечно расположенным силовым агрегатом. Интересуетесь космической отраслью? Тогда вам стоит узнать всю правду о КБ Южное на https://yuzhnoye.com.ua.

G-класс

Новый полноприводный вседорожник Mercedes-Benz, который будет производиться на американском заводе в штате Алабама, отнюдь не вытеснит из производственной программы компании испытанные модели G-класса. Эта машина остается для тех клиентов, которые хотят иметь настоящий вседорожный автомобиль с потребительскими качествами выше средних. Модели G- класса оснащаются бензиновой 3.2-литровой "шестеркой" и новым 3.0-литровым дизелем с турбонаддувом. Возможны три варианта кузовов: открытый двухдверный с мягким верхом и два цельнометаллических универсала — 3-дверный на короткой базе и 5- дверный — на длинной. Для профессиональной работы предназначены модели “230СЕ" и “29060”, имеющие более простое оснащение, отключаемый привод передних колес и похожие внешне на старые образцы этого же семейства.

Функциональный, очень прочный кузов с превосходной отделкой, длительный срок эксплуатации, удовлетворительное поведение на дороге, очень хорошая проходимость, хороший ездовой комфорт.

Очень высокая цена, посредственные управляемость и тормозные качества из-за высокой массы.

 

 

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