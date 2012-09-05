Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости Новости компаний Melbet промокод на ставку и другие поощрения от БК




Melbet промокод на ставку и другие поощрения от БК
24 Ноября 2020

Активные беттеры конторы Мелбет отмечают широкий выбор акций, из которых интересное предложение может выбрать любой игрок, независимо от стажа и предпочтений. Даже в приветственной акции для новых пользователей БК предлагает 3 варианта поощрения - Melbet промокод на ставку, сумму для спортивных ставок и бонус на казино. Чтобы получить приз, нужно соответствовать некоторым правилам:

  1. На момент регистрации пользователь должен быть совершеннолетним.
  2. Можно иметь только один личный аккаунт. Повторная регистрация строго наказывается.
  3. Бонус будет зачислен только после обязательной верификации счета.

 Чтобы получить свой бонус в виде фрибета, нужно внести на свой счет минимум 10 долларов и установить официальное приложение от БК для мобильных ставок. После этого нужно отыграть номинал депозита, проставив его на событие с коэффициентом от 1.5. Когда ваша ставка сыграет, контора предоставит ваш промокод на бесплатную ставку. В денежном эквиваленте она равно 30 долларам. Чтобы использовать эту опцию правильно, нужно заключать экспресс пари, составляя купон из 4 и более событий по которым коэффициент равен или превышает 1.4.

Второй по популярности приветственный бонус - денежная сумма. Как и Melbet промокод на ставку, ее можно получить после регистрации и пополнения депозита минимум на 1 доллар. Букмекер перечислит вам 100% от этой суммы, но не более 100 долларов. Это отличная возможность изучить функционал сайта, научиться ставить и получить дополнительный доход, не рискуя потерять собственную крупную сумму. Этот бонус доступен для отыгрыша. Требуется только прокрутить полученный номинал в 5-кратном размере, выбирая экспрессы с коэффициентом от 1.4 и добавляя в купон 3 и более событий. Если выполнить все по правилам, бонус перейдет на основной счет и станет доступным для обналичивания.

 

Почему Аз скоре - главный выбор болельщиков?

Чтобы держать руку на пульсе спортивных событий, необходимо постоянно следить за новостями и изменениями в рейтинговых таблицах. Проще всего это делать на Аз скоре, ведь на нем круглосуточно обновляются данные о сыгранных и предстоящих матчах в топовых спортивных дисциплинах. Для быстрого доступа можно добавлять игры в избранное. Кроме того, Аз скоре предоставляет информацию о главных букмекерских конторах, публикует подробные анонсы акций и дает актуальную картинку коэффициентов. Таким образом, вы никогда не пропустите самый выгодный момент для пари.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Какие бывают экспресс ставки н... - . (+131)
БК Вулкан Бет - лучшая онлайн ... - . (+100)
Общий обзор БК 1хбет... - . (+131)
Актуальное зеркало БК Париматч... - . (+225)
Виртуальный букмекер ОМГ бет... - . (+93)
Зеркала букмекерских контор... - . (+110)
Ставки на спорт в режиме онлай... - . (+246)
Как зарегистрироваться 1xbet н... - . (+4043)
Промокоды букмекерской компани... - . (+153)
Зеркало GGBet - обзор букмекер... - . (+144)
GG Bet официальный сайт - прог... - . (+242)
Букмекер Вулканбет - ставки на... - . (+180)
Ставим на спорт с БК Париматч... - . (+320)
Букмекерская контора Вулканбет... - . (+369)
Букмекерская компания онлайн –... - . (+267)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке