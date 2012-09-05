Активные беттеры конторы Мелбет отмечают широкий выбор акций, из которых интересное предложение может выбрать любой игрок, независимо от стажа и предпочтений. Даже в приветственной акции для новых пользователей БК предлагает 3 варианта поощрения - Melbet промокод на ставку, сумму для спортивных ставок и бонус на казино. Чтобы получить приз, нужно соответствовать некоторым правилам:

На момент регистрации пользователь должен быть совершеннолетним. Можно иметь только один личный аккаунт. Повторная регистрация строго наказывается. Бонус будет зачислен только после обязательной верификации счета.

Чтобы получить свой бонус в виде фрибета, нужно внести на свой счет минимум 10 долларов и установить официальное приложение от БК для мобильных ставок. После этого нужно отыграть номинал депозита, проставив его на событие с коэффициентом от 1.5. Когда ваша ставка сыграет, контора предоставит ваш промокод на бесплатную ставку. В денежном эквиваленте она равно 30 долларам. Чтобы использовать эту опцию правильно, нужно заключать экспресс пари, составляя купон из 4 и более событий по которым коэффициент равен или превышает 1.4.

Второй по популярности приветственный бонус - денежная сумма. Как и Melbet промокод на ставку, ее можно получить после регистрации и пополнения депозита минимум на 1 доллар. Букмекер перечислит вам 100% от этой суммы, но не более 100 долларов. Это отличная возможность изучить функционал сайта, научиться ставить и получить дополнительный доход, не рискуя потерять собственную крупную сумму. Этот бонус доступен для отыгрыша. Требуется только прокрутить полученный номинал в 5-кратном размере, выбирая экспрессы с коэффициентом от 1.4 и добавляя в купон 3 и более событий. Если выполнить все по правилам, бонус перейдет на основной счет и станет доступным для обналичивания.

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