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Механизм выключения сцепления
16 Марта 2017
Теги: авто

Рычажки шарнирно соединены с опорными вилками осями через игольчатые подшипники. Между внутренними торцами ушков вилки и боковыми поверхностями рычажка помещены стальные гермообработанные шайбы, в которые упираются торцы иголок подшипника. Вилки с помощью сферических гаек и конических пружин шарнирно закреплены на кожухе. Расстояние между внутренними торцами вилки на...,  больше, чем размер пакета из двух шайб и ширины рычажка. Это сделано для того, чтобы разгрузить опорную вилку от изгибающего момента из-за неточности изготовления кожуха и нажимного диска, а также при износе поверхностей сопряжения ушков Д и скоб Г.

Исходное положение концов рычажков относительно внешнего торца кожуха регулируют гайками. При этом концы рычажков устанавливают в одной плоскости, параллельной торцу кожуха, на расстоянии +,  от него. После регулировки гайки фиксируют кернами в пазы Е на торцах резьбовых стержней вилок.

Механизм выключения сцепления устроен так. Выжимная муфта  выключения сцепления посажена на втулку и может скользить по ней в осевом направлении. Под действием двух диаметрально расположенных пружин муфта упирается в вилку, а между торцом муфты и отжимными рычажками остается зазор.


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