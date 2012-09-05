От нижних частей трубок движение может передаваться различными способами. Простейшая система состоит в том, что крепят рычаг непосредственно к каждой трубке, пропуская от нее тяги к соответствующим агрегатам, подлежащим регулированию. В этом случае рычаг прикрепляется обычно с помощью хомута, причем поверхность трубки можно сделать рифленой или граненой, для того, чтобы обеспечить более прочное закрепление.

Регулирующие рычаги наверху штурвала имеют обычно поворот на 160° каждый, причем если у нижнего рычага имеется присоединенная к нему тяга, то характер передаваемого ей движения сильно разнится от передачи движения регулирующего рычага. Для достижения приблизительно более равномерного движения часто применяют понижающую передачу, из наиболее употребительных типов которой служит коническая передача с секторами, два сектора укреплены на двух концентрических валах, к которым за их общими подшипниками прикреплены рычаги.

Существуют также и другие способы соединений нижних концов регулирующих трубок с регулирующими частями. Иногда применяется распределительный кулачок, который может быть круглой или иной формы. Этот кулачок действует на находящийся с ним в соприкосновении под давлением пружины рычаг. Можно также применять валик с нарезкой, причем в этом случае пружины не требуются.