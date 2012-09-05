Устройство. Механизм дистанционного управления обеспечивает запуск при помощи системы тросов, рычагов и тяг пускового и основного двигателей с пульта, установленного в кабине.

Рычаг включения пускового зубчатого колеса и сцепления редуктора пускового двигателя соединен через двуплечие рычаги, тяги и трубчатый вал с рычагом управления редуктором пускового двигателя.

Так как на редукторе пускового двигателя рычаг включения пусковой шестерни сблокирован с рычагом включения сцепления редуктора, то рычагом осуществляются обе операции. При перемещении рычага вперед включается сцепление, назад — шестерня. Рукоятки воздушной заслонки карбюратора пускового двигателя и открытия краника топливного бачка пускового двигателя соединены тросами соответственно с воздушной заслонкой карбюратора и краником топливного бачка пускового двигателя.

Включатель служит для включения электростартера пускового двигателя, а кнопка — для размыкания контактов магнето при. остановке пускового двигателя после запуска основного.