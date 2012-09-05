Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Механизм дистанционного управления запускном двигателя




Механизм дистанционного управления запускном двигателя
1 Апреля 2017
Теги: авто

Устройство. Механизм дистанционного управления обеспечивает запуск при помощи системы тросов, рычагов и тяг пускового и основного двигателей с пульта, установленного в кабине.

Рычаг включения пускового зубчатого колеса и сцепления редуктора пускового двигателя соединен через двуплечие рычаги, тяги и трубчатый вал с рычагом управления редуктором пускового двигателя.

Так как на редукторе пускового двигателя рычаг включения пусковой шестерни сблокирован с рычагом включения сцепления редуктора, то рычагом осуществляются обе операции. При перемещении рычага вперед включается сцепление, назад — шестерня. Рукоятки воздушной заслонки карбюратора пускового двигателя и открытия краника топливного бачка пускового двигателя соединены тросами соответственно с воздушной заслонкой карбюратора и краником топливного бачка пускового двигателя.

Включатель служит для включения электростартера пускового двигателя, а кнопка — для размыкания контактов магнето при. остановке пускового двигателя после запуска основного.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Подготовка автомобиля к работе... - . (+25)
Авто с пробегом: стоит ли поку... - . (+28)
Мойка автомобиля – особенности... - . (+30)
Действие сцепления... - . (+21)
GenerStar - . (+28)
Плунжер гидроцилиндра... - . (+24)
Надежное управление... - . (+74)
Анализ дорожно-транспортных си... - . (+77)
Влияние элементов плана и проф... - . (+83)
Аппаратура сигнализации... - . (+56)
Аренда семейного микроавтобуса... - . (+59)
Штоковая полость гидроцилиндра... - . (+50)
Работа гидросистемы рулевого у... - . (+73)
Перестанавливая шплинт... - . (+118)
Технологическая оснастка... - . (+93)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке