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Механизм блокировки
11 Марта 2017
Теги: авто

При неполном включении зубчатых колес раздается звуковой сигнал. Сигнализатор устроен и действует так. К двуплечему рычагу приварена планка, а к коленчатому рычагу — пластина, на которой закреплен включатель.

При нейтральном положении штоков или при полностью включенной передаче пружина прижимает кнопку включателя к планке : электрическая цепь разомкнута; это же положение сохраняется при выключении сцепления. Если же блокирующий валик не станет на место при недовключенной передаче, планка вместе с рычагом отойдет от кнопки включателя, электрическая цепь замкнется и раздастся звуковой сигнал. Услышав его, комбайнер должен вновь выключить сцепление и довключить передачу.

Регулируют механизм блокировки так. Отъединяют тягу от рычага и пружину от рычага. Поворачивают блокировочный валик настолько, чтобы паз на нем расположился над хвостовиками конических штифтов. Сдвигают один из штоков таким образом, чтобы конический штифт не попал в лунку, а остался на цилиндрической части штока, и поворачивают валик сначала до упора зубом в хвостовик штифта, а, затем в обратном направлении на..., измеряя это расстояние по перемещению отверстия на рычаге. Нажимают на педаль сцепления и, не отпуская ее, регулируют длину тяги так, чтоб ось вилки тяги свободно вошла в отверстие рычага. Шплинтуют ось и соединяют пружину с рычагом.

 

 


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