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Признание проблемы проблемных азартных игр среди школьников позволяет ранним вмешательствам, мероприятиям по оказанию помощи людям, которым угрожает проблема игры, которые уже испытывают первые негативные последствия своих собственных действий (социальные, психологические, медицинские, экономические последствия и т. Д.). Специальная группа получателей программ и коротких профилактических мероприятий, связанных с азартными играми, должна быть молодежью. Согласно исследованиям, девочки-подростки в два раза чаще развивают проблемы, связанные с азартными играми, по сравнению со взрослыми. Многочисленные исследования также показали, что азартные игры наносят серьезный эмоциональный и социальный ущерб и связаны с проблемами обучения, психическим здоровьем и часто идут рука об руку с использованием психоактивных препаратов,агрессию и насилие, а также тенденцию демонстрировать поведение с высоким риском.