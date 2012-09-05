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Мегапопулярные игорные разработки на сайте Вулкан Удачи
7 Апреля 2018
Теги: Игры

Исследование позволило оценить масштабы участия школьников в азартных играх в регионе: город Быдгощ и Быдгощский повят. Поэтому стоит проводить дальнейшие исследования, особенно в общенациональном масштабе, благодаря чему мы узнаем масштаб интенсивности проблемных азартных игр среди школьников. Для этого есть сайт Вулкан Удачи. Эти типы проектов заслуживают внимания, поскольку, по оценкам, участие молодых людей в азартных играх может увеличиться. В последние годы увеличилось количество мест в игровых автоматах и ​​популярность Интернета, поэтому риск увеличения так называемого электронная игра в азартные игры (онлайн-азартные игры). 

Большой акцент был также сделан на продвижение в средствах массовой информации азартных игр, предлагаемых Totalizator Sportowy. Благодаря низким начальным ставкам, машины доступны для людей с небольшими денежными средствами, такими как молодые люди. Важной задачей для учителей и педагогов является проведение обучения и повышение осведомленности об опасностях, связанных с азартными играми, не только среди детей и подростков, но также среди родителей и других взрослых, которые влияют на поведение и моделирование поведения в азартных играх, жизнь. Многие взрослые не совсем осознают тот факт, что ставки на детей по итогам матча «только за 2 злотых»,может ли игра на машине «за злотый» иметь серьезные негативные последствия для их функционирования в будущем.

Признание проблемы проблемных азартных игр среди школьников позволяет ранним вмешательствам, мероприятиям по оказанию помощи людям, которым угрожает проблема игры, которые уже испытывают первые негативные последствия своих собственных действий (социальные, психологические, медицинские, экономические последствия и т. Д.). Специальная группа получателей программ и коротких профилактических мероприятий, связанных с азартными играми, должна быть молодежью. Согласно исследованиям, девочки-подростки в два раза чаще развивают проблемы, связанные с азартными играми, по сравнению со взрослыми. Многочисленные исследования также показали, что азартные игры наносят серьезный эмоциональный и социальный ущерб и связаны с проблемами обучения, психическим здоровьем и часто идут рука об руку с использованием психоактивных препаратов,агрессию и насилие, а также тенденцию демонстрировать поведение с высоким риском.

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