Каждый автолюбитель старается приобрести новое или же вторичное авто у
надежного продавца. Именно таким продавцом является автомобильный дилер
Мега Моторс www.a-mm.ru, который уверенно лидирует на современном
отечественном авторынке. Автосалон предлагает комплексные услуги по
приобретению авто и их постпродажному обслуживанию. Приоритетным
направлением Мега Моторс является продажа авто с соответствующим
гарантийными обязательствами. В автосалоне представлен широчайший выбор
новых модификаций авто. Здесь любой желающий сумеет подобрать подходящую
модель с учетом собственных предпочтений и бюджетных возможностей.
Мега Моторс ориентируется на современные требования потребителей.
Профессиональная команда этой компании тщательно отслеживает интересные
новинки, постоянно расширяя модельные ряды авто премиум-класса или же
массового сегмента. Благодаря практике индивидуального подхода,
специалисты автосалона уделяют максимальное внимание нуждам каждого
клиента. Здесь абсолютная надежность и прозрачность сделок гарантирована
любому автолюбителю. Достигается это благодаря уникальному опыту продаж
авто, накопленному за многие годы. Это касается и обслуживания
автотранспортных средств. Поэтому обращаясь в автосалон, вы можете
рассчитывать на получение качественного сервиса, лучшего выбора и
доступные цены.
Дополнительные услуги помогут будущим автовладельцам воспользоваться
рядом преимуществ по приобретению подходящих моделей. Автосалон тесно
сотрудничает с ведущими банковскими организациями страны, благодаря чему
удалось разработать специальные кредитные программы. Основное
достоинство таких программ заключается в низким процентных ставок. А
оформляются они быстро, без лишних формальных процедур. Через веб-сайт
автосалона любой желающий легко сможет заказать бесплатную услугу по
оценке вашего финансового состояния и получения кредитного пакета. Здесь
же можно быстро выбрать оптимальную кредитную программу. Для этого
достаточно заполнение онлайн-формы кредитной заявки.
Также покупатели могут рассчитывать на оформление выгодной страховки. В
автосалоне функционирует несколько представительств крупнейших
отечественных страховых компаний. Это позволяет оформить подходящий
страховой полис непосредственно в процессе приобретения нового авто.
Такой полис станет надежной защитой во время передвижения по улицам
мегаполиса. НЕ менее интересной является программа Trade-in, действующая
в Мега Моторс, позволяющая выгодно заменить любое устаревшее авто на
новейшую модель с доплатой. Благодаря данной программе любой
автовладелец сумеет максимально обезопасить и упростить процедуру
продажи старого авто. Также она помогает сэкономить драгоценное время на
покупку нового авто.