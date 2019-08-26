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Мега Моторс
15 Ноября 2019
Теги: авто

Каждый автолюбитель старается приобрести новое или же вторичное авто у надежного продавца. Именно таким продавцом является автомобильный дилер Мега Моторс www.a-mm.ru, который уверенно лидирует на современном отечественном авторынке. Автосалон предлагает комплексные услуги по приобретению авто и их постпродажному обслуживанию. Приоритетным направлением Мега Моторс является продажа авто с соответствующим гарантийными обязательствами. В автосалоне представлен широчайший выбор новых модификаций авто. Здесь любой желающий сумеет подобрать подходящую модель с учетом собственных предпочтений и бюджетных возможностей.

Мега Моторс ориентируется на современные требования потребителей. Профессиональная команда этой компании тщательно отслеживает интересные новинки, постоянно расширяя модельные ряды авто премиум-класса или же массового сегмента. Благодаря практике индивидуального подхода, специалисты автосалона уделяют максимальное внимание нуждам каждого клиента. Здесь абсолютная надежность и прозрачность сделок гарантирована любому автолюбителю. Достигается это благодаря уникальному опыту продаж авто, накопленному за многие годы. Это касается и обслуживания автотранспортных средств. Поэтому обращаясь в автосалон, вы можете рассчитывать на получение качественного сервиса, лучшего выбора и доступные цены.

Дополнительные услуги помогут будущим автовладельцам воспользоваться рядом преимуществ по приобретению подходящих моделей. Автосалон тесно сотрудничает с ведущими банковскими организациями страны, благодаря чему удалось разработать специальные кредитные программы. Основное достоинство таких программ заключается в низким процентных ставок. А оформляются они быстро, без лишних формальных процедур. Через веб-сайт автосалона любой желающий легко сможет заказать бесплатную услугу по оценке вашего финансового состояния и получения кредитного пакета. Здесь же можно быстро выбрать оптимальную кредитную программу. Для этого достаточно заполнение онлайн-формы кредитной заявки.

Также покупатели могут рассчитывать на оформление выгодной страховки. В автосалоне функционирует несколько представительств крупнейших отечественных страховых компаний. Это позволяет оформить подходящий страховой полис непосредственно в процессе приобретения нового авто. Такой полис станет надежной защитой во время передвижения по улицам мегаполиса. НЕ менее интересной является программа Trade-in, действующая в Мега Моторс, позволяющая выгодно заменить любое устаревшее авто на новейшую модель с доплатой. Благодаря данной программе любой автовладелец сумеет максимально обезопасить и упростить процедуру продажи старого авто. Также она помогает сэкономить драгоценное время на покупку нового авто.

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